غدًا الخميس.. الأزهر يعقد مؤتمرًا صحفيًّا لإعلان نتيجة الثانوية الأزهرية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 27 يوليو 2022 12:28 مساءً - يعقد الأزهر الشريف غدًا الخميس، في تمام الساعة الثانية ظهرًا، مؤتمرًا صحفيًّا لإعلان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية لعام ٢٠٢٢، حيث يعتمدها فضيلة أ.د/ محمد الضويني، وكيل الأزهر، نيابة عن فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر.

ومن المقرر أن يُبث المؤتمر الصحفي بشكل مباشر على صفحات الأزهر الشريف على مواقع التواصل الاجتماعي، وسوف يتم الإعلان عن أسماء أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي، وشهادة الشعبة الإسلامية.