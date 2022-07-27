إجراء ٢٠٠ عملية رمد خلال شهر واحد فقط بقسم الرمد بمستشفي حورس...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 27 يوليو 2022 12:28 مساءً - حقق قسم الرمد الرمد بمستشفي حورس التخصصي رقم قياسي للعمليات خلال شهر يونيو 2022 حيث أجريت ٢٠٠ عملية رمد من بينها عمليات إزالة المياه البيضاء والزرقاء وإزالة الظفرة بملتحمة العين تحت يد أمهر أطباء الرمد بالمستشفى.

وقام بإجراء العمليات الفريق الطبي المكون من:

د / عبد السلام محسن - إستشاري طب وجراحة العيون

د / ناديه خليل - أخصائي طب وجراحة العيون

د / أحمد عبد الستار - أخصائي طب وجراحة العيون

د/ آيه محمد سعدي - مدرس مساعد طب وجراحة العيون بكلية طب القصر العيني

د/ محمد علي _ أخصائي طب وجراحة العيون

????و بمشاركة متميزة من فريق تمريض العمليات :

ا / شيماء احمد اسماعيل

ا / هاله حمدان الراوي

ا/ بسمه صبحى فاروق

ا/ امل سيد عبده

ا/ريهام علام فخري

ا/محمد خيري

يمكنكم الحجز بعيادة الرمد بمستشفي حورس التخصصي بأرمنت بالأقصر يومياً من الساعه ٨ صباحا وحتي الساعة 3 عصراً وذلك عن طريق جواب الإحالة من أقرب وحدة أو مركز طب أسرة لسكنك عن طريق الحجز على الخط الساخن ١٥٣٤٤ لحجز موعد الكشف.