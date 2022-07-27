وزير الخارجية سامح شكري يتلقى إتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية اليوناني

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 27 يوليو 2022 12:28 مساءً - تلقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم 27 يوليو الجاري، إتصالاً هاتفياً من نظيره اليوناني "نيكوس ديندياس"، وذلك في إطار العلاقات الإستراتيجية التي تجمع بين مصر واليونان، والتشاور المستمر بين البلدين حول القضايا محل الاهتمام المشترك.

وأوضح السفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الاتصال تناول بحث عدد من ملفات التعاون الثنائي بين مصر واليونان، وسبل دفع هذا التعاون خاصة في ظل التحديات الدولية الراهنة على العديد من الأصعدة.

كما أضاف السفير حافظ أن الوزيرين تشاورا حول مجمل أوضاع المنطقة وعدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك والأزمات المتعددة التي يشهدها العالم، وسبل التعاون المشترك للحد من الآثار الناجمة عنها ومواجهة التحديات ذات الصلة.