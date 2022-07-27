السفير المصري لدى تشاد يلتقي رئيس المجلس العسكري الانتقالي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 27 يوليو 2022 12:28 مساءً - التقى السفير أسامة الهادي، سفير جمهورية مصر العربية لدى تشاد، السيد الرئيس "محمد إدريس ديبي" رئيس المجلس العسكري الانتقالي لدولة تشاد، وذلك لتسليم الرسالة الموجهة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الدعوة للمشاركة في فعاليات الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف إتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 المقرر اقامتها بمدينة شرم الشيخ في شهر نوفمبر المقبل. كما تم خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين.

هذا، وقد أعرب الرئيس التشادي عن اعتزازه بالمستوى الحالي للعلاقات بين البلدين الشقيقين، مثنيًا على استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، لا سيّما وأن انعقاد المؤتمر يأتي في وقت تعاني فيه القارة الإفريقية من الآثار السلبية لتغير المناخ وما يتبعها من ظواهر كظاهرة التصحر، وهو ما يضر بالإنتاج الزراعي والأمن الغذائي والتوازن البيئي في مختلف دول القارة.