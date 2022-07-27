«القوى العاملة»: تعيين 4166 شابا منهم 87 قادرون باختلاف فى الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعيين 4166 شابا، منهم 87 "قادرون باختلاف" فى منشآت القطاع الخاص والاستثمارى بالإسكندرية، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وعددهم 12889 راغب عمل منهم 178 "قادرون باختلاف"، فضلا عن توفير 905 فرصة عمل بشركات مدن المحافظة متاحة أمام الشباب لشغلها.





وقال سعفان، إن المديرية شنت حملات تفتيش فى مجال السلامة والصحة المهنية على 342 منشأة، دورى، وعمل 41 حملة تفتيشية عادية ونوعية، وأسفر عن تحرير 297 محضرا للمنشآت المخالفة للسلامة والصحة المهنية بعد إعطائها المهلة القانونية لإزالة المخالفات، وإعطاء مهلة لـ 139 منشأة أخرى لتوفيق أوضاعها، وبحث 107 شكوى فى نفس المجال، تم استيفاء 42 منها، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد 65 شكوى.

وأشار ياسر سعيد مدير المديرية، فى تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال يونيو الماضى، إلى أن المديرية تلقت 133 شكوى جديدة، بالإضافة إلى 118 شكوى مرحلة من شهر مارس، وتم بحث 146 شكوى منها، وتبقى 105 شكاوى تحت البحث والدراسة، وفى مجال التدريب المهنى تم الانتهاء من دورة تدريبية لـ10 متدربات بوحدة التدريب المتنقلة على مهنة التفصيل والحياكة ضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك".

وفى مجال العمالة غير المنتظمة، صرفت المديرية منحا للرعاية الاجتماعية والصحية لتلك الفئة، حيث قدمت الرعاية الصحية لـ225 عاملاً ما بين كشوف طبية وصرف علاج وأشعة وتحاليل بإجمالى 126 ألفا و299 جنيها، وتسجيل 2291 عاملا جديدا واستخراج كارنيهات لهم.

أما فى مجال التفتيش العمالى، فقد شنت المديرية حملات تفتيش على 433 منشأة، وعمل 43 حملة تفتيشية شاملة نهارية وليلية، وأسفر عن تحرير 214 محضرا، وعمل 6 ندوات توعية، وبحث 119 شكوى عمالية، كما قامت باستخراج 1465 شهادة قياس مستوى المهارة، و1432 رخصة مزاولة الحرفة.

وتابع مدير المديرية، أنه فى مجال تراخيص عمل الأجانب، جددت المديرية 89 ترخيصًا، واستخراج تراخيص لأول مرة لـ13 أجنبيا، وتلقى 26 طلبًا للترخيص لأول مرة، و39 طلبًا لتجديد ما زال تحت البحث، وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التى تنظم تشغيل الأجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات.