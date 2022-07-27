اعتماد كشوف أسماء الطلاب المستحقين لدرجات الحافز الرياضى لعام «2021- 2022»

جدة - نرمين السيد - اعتمدت وزارة الشباب والرياضة كشوف أسماء الطلاب المستحقين لدرجات الحافز الرياضى للعام الدراسى 2021م/2022م، والذى يبلغ إجمالى عددهم (841) طالبا وطالبة الحاصلين على بطولات رياضية على صعيد المستويات "المحلية، العربية، الإفريقية، العالمية"، لـ38 اتحادا أوليمبيا وغير أوليمبى، واللجنة البارالمبية واتحاداتها.





وينقسم الطلاب الحاصلون على درجات الحافز الرياضى إلى 648 طالبا وطالبة من الحاصلين على الثانوية العامة، و176 طالبا وطالبة من الحاصلين على المعادلات "ألمانية، سويسرية، فرنسية، أمريكية، IGCSE"، و9 طلاب حاصلين على الدبلومات الفنية بنظاميها الثلاث والخمس سنوات، و8 طلاب من الحاصلين على الثانوية الأزهرية أو ما يعادلها "طلاب معهد العلوم الإسلامية". وسجل المعنيون بوزارة الشباب والرياضة بيانات الطلاب المتفوقين رياضيا عبر قاعدة بيانات مميكنة بالبرنامج الإلكترونى للتفوق الرياضى، والذى تم تطويره بالتعاون بين الوزارة ورئاسة مجلس الوزراء، وذلك فى الإطار العام للدولة باتباع نظام التحول الرقمى لكل البيانات. وأنهت الوزارة الإجراءات التنسيقية مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والتعليم الأزهرى، لاستلام كشوف أسماء الطلاب المستحقين لدرجات الحافز الرياضى، وذلك قبل إعلان نتائج الثانوية العامة.

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