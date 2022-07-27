جدة - نرمين السيد - تلقى وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم، اتصالاً هاتفياً من نظيره اليونانى "نيكوس ديندياس"، فى إطار العلاقات الاستراتيجية التى تجمع بين مصر واليونان، والتشاور المستمر بين البلدين حول القضايا محل الاهتمام المشترك.





وأوضح السفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الاتصال تناول بحث عدد من ملفات التعاون الثنائى بين مصر واليونان، وسبل دفع هذا التعاون خاصة فى ظل التحديات الدولية الراهنة على العديد من الأصعدة. وأضاف السفير حافظ، فى بيان صحفى، أن الوزيرين تشاورا حول مجمل أوضاع المنطقة وعدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك والأزمات المتعددة التى يشهدها العالم، وسبل التعاون المشترك للحد من الآثار الناجمة عنها ومواجهة التحديات ذات الصلة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره اليونانى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.