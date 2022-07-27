%12.5 زيادة.. الحكومة ترد على تقليص مخصصات المستشفيات بالموازنة الجديدة

جدة - نرمين السيد - نفى مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، ما تردد بشأن تقليص المخصصات المالية للمستشفيات الحكومية بالموازنة العامة الجديدة 2022/2023 ما يؤثر على كفاءة الخدمات العلاجية التى تقدمها.





وأكد مجلس الوزراء عبر صفحته بموقع فيسبوك، أنه تردد فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى أنباء بشأن تقليص المخصصات المالية للمستشفيات الحكومية بالموازنة العامة الجديدة 2022/2023 ما يؤثر على كفاءة الخدمات العلاجية التى تقدمها.

وأوضح أنه المركز الإعلامى لمجلس الوزراء تواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتقليص المخصصات المالية للمستشفيات الحكومية بالموازنة العامة الجديدة 2022/2023 مما يؤثر على كفاءة الخدمات العلاجية التى تقدمها.

وشدد على أنه تم زيادة مخصصات الصحة بالموازنة الجديدة 2022/2023، بنسبة 12.5%، لتصل إلى 310 مليار جنيه، مقارنةً بـ 275.6 فى عام 2021/ 2022، مع استمرار الدولة فى الارتقاء بجميع المنشآت الصحية ورفع كفاءتها، من خلال تحديث البنية التحتية للمستشفيات والمنشآت الطبية وإنشاء مستشفيات جديدة، وكذلك إمدادها بأحدث التجهيزات والمستلزمات الطبية والأدوية، ورصد مدى توافرها بشكل يومى، لتوفير كميات إضافية منها على الفور قبل نفادها، بما يسهم فى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مُشيرةً إلى تكثيف حملات التفتيش الدورية على المنشآت الصحية بمختلف محافظات الجمهورية لمتابعة أدائها، والتأكد من توفير خدمة طبية مميزة لكافة المترددين عليها.

وناشد مجلس الوزراء وسائل الإعلام المختلفة ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية ‏فى نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.