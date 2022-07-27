وزير الدولة للإنتاج الحربى يتابع تطوير خط إنتاج الذخيرة فى «300 الحربى»

جدة - نرمين السيد - استقبل المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتـاج الحربــى الدكتور وجيه المراغى والدكتورة هدى المراغى عضوى اللجنة الاستشارية لتحالف الثورة الصناعية الرابعة، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة.





وأوضح مرسى أن هذا اللقاء يأتى فى ضوء زيارته لشركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة "مصنع 300 الحربى" والتى تفقد خلالها خط إنتاج الذخيرة "9 مم" بالشركة والمطور بمفهوم الثورة الصناعية الرابعة وذلك للوقوف على الموقف التنفيذى لتطوير خط الإنتاج ومدى تطابقه مع المخطط.

وأكد أن اللقاء يأتى من منطلق إيمان وزارة الإنتاج الحربى بأهمية البحث العلمى وربطه بالصناعة والتعاون الدائم مع العلماء والباحثين فى الداخل والخارج لتعظيم الإستفادة من خبراتهم العلمية والتطبيقية فى تطوير الصناعة الوطنية من خلال الشركات والوحدات التابعة للوزارة لتواكب أحدث التقنيات التصنيعية العالمية وتحقيق طفرة علمية وصناعية تنعكس على الاقتصاد القومى وكذا تنفيذ مشروعات تنموية تستهدف الإرتقاء بالوطن.

كما أكد وزير الدولة للإنتاج الحربى على أن المراغى لا يبخلان مطلقاً بتقديم خبراتهما وأية مساعدة علمية للوطن إلى جانب جهودهما العلمية التى تساهم بشكل مباشر فى رفع اسم الوطن بالخارج وتبرهن للعالم على عبقرية العالم المصرى وقدرته على الابتكار والبحث فى شتى المجالات.

ولفت الوزير إلى أن تطبيق مفهوم الثورة الصناعية الرابعة بخطوط الإنتاج يساهم فى تقليل الهدر فى الوقت والجهد والطاقة والتنبؤ بالأعطال وتحسين جودة عمليات الإنتاج وتحسين جودة المنتج النهائى وخفض تكاليف الإنتاج وزيادة الإنتاجية وتحسين القدرات التنافسية لتحقيق الادارة الاقتصادية لخطوط الانتاج عن طريق استخدام آليات الثورة الصناعية الرابعة.

وأشار الدكتور وجيه المراغى إلى أن الاستفادة من مفهوم الثورة الصناعية الرابعة وتطبيق مبادئها يهدفان إلى تحقيق المرونة فى عملية التصنيع، معرباً عن وجود العديد من الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والبشرية الواعدة بالشركة (مصنع 300 الحربى) والتى تجعلها لا تقل عن مستوى العديد من الشركات فى الخارج بما تمتلكه من كفاءات وعمالة مدربة على أعلى مستوى، مشيداً باهتمام وزارة الإنتاج الحربى بدعم توجه الدولة نحو تشجيع الصناعة وتوطين التكنولوجيات الحديثة وكذا دعم التقارب والتعاون مع علماء مصر بالخارج والداخل والاستفادة من علمهم وخبراتهم للخروج بمخرجات يمكن أن تستفيد بها الدولة فى المجالات الصناعية والبيئية والتعليمية المختلفة.

وأبدت الدكتورة هدى المراغى استعداد كافة أعضاء اللجنة الاستشارية لتحالف الثورة الصناعية الرابعة لتقديم خبراتهم فى هذا المجال والاستفادة العلمية والتطبيقية فى تطوير الصناعة الوطنية لتواكب أحدث التقنيات التصنيعية العالمية والوصول لمنتجات ذات جودة عالية وذلك بأقل تكلفة ممكنة، مؤكدةً على أهمية التطوير المستمر للقوى العاملة لمواكبة أحدث التكنولوجيات العالمية وتعزيز مشاركة الشباب فى القطاع الصناعى وفى ذات الوقت الاستفادة من قدرات ذوى الخبرة مما سيمكننا من الإرتقاء بالكفاءات الصناعية ورفع كفاءة وجودة المنتج الوطنى.

بدوره أشار المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة محمد عيد بكر إلى أن هذا اللقاء يأتى فى إطار التعاون المشترك بين عدة جهات بالدولة لتكوين تحالف قومى للثورة الصناعية الرابعة يساهم فى تهيئة المناخ لملائمة تطبيقات هذه الثورة الصناعية وذلك برئاسة مركز التميز العلمى والتكنولوجى التابع لوزارة الإنتاج الحربى ومشاركة أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا وبالتعاون مع عدد من الجامعات والشركات الصناعية والجهات الأخرى، مؤكداً أن العالِمين "المراغى" يعدان من رواد الثورة الصناعية الرابعة فى العالم فالدكتورة هدى المراغى هى العميد السابق لكلية الهندسة بجامعة وندسور بكندا وأستاذ كرسى أبحاث كندا فى نظم التصنيع وأستاذ الصناعة وهندسة نظم التصنيع ومدير مركز أنظمة التصنيع الذكى IMS بجامعة وندسور بكندا، والدكتور وجيه المراغى هو مدير مركز أنظمة التصنيع الذكى فى جامعة وندسور وعضو مجلس الاعتماد الهندسى الكندى وقام بتصميم القطار السريع الكندى فضلاً عن تصميم أول قطار بطابقين فى كندا.

حضر اللقاء المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب، الدكتور أحمد عبد النظير مستشار الوزير للرقمنة والثورة الصناعية الرابعة، محمد بكـر المستشار الإعلامى للوزير، والمهندس هشام خطاب رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم.