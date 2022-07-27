الخشت: إنشاء جامعة أهلية بالأقصر على مساحة 7 أفدنة

جدة - نرمين السيد - وأشاد الدكتور محمد الخشت بالأداء المتميز لأعمال امتحانات الفصل الدراسى الثانى وعدم حدوث أى حالات تسريب أو شكاوى، نتيجة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة التى تم تنفيذها، معربا عن سعادته بظهور النتائج بنسب مشرفة وعدم وجود أى اعتراضات عليها مما يؤكد مصداقيتها لدى الطلاب.

كما أشاد مجلس جامعة القاهرة، بتقدم الجامعة فى التصنيفات الدولية، وتصدرها للجامعات المصرية فى تصنيف شنغهاى لعام 2022 بفارق كبير على مستوى التخصصات والترتيب العام، ووجودها فى 15 تخصصا بما يمثل أعلى نسبة على مستوى القطاعات والتخصصات، بالإضافة إلى دخولها ضمن أفضل 300 جامعة على مستوى العالم فى تصنيف ليدن الهولندى.

ووافق مجلس الجامعة، على إنشاء جامعة أهلية لجامعة القاهرة بمدينة الأقصر على مساحة 7 أفدنة، ورحب بموافقة أ.د. أمين مجلس الجامعات الأهلية على البدء فى الإجراءات اللازمة، والتركيز على التخصصات الجديدة ووظائف المستقبل مع مراعاة احتياجات الإقليم، بالإضافة إلى إنشاء مستشفى للأورام لخدمة أهالى الصعيد وإدخال تخصص طب وجراحة الأورام ضمن تخصصات الجامعة الأهلية انطلاقا من ضرورة تواجد جامعة القاهرة فى جنوب مصر لتتسع دوائر عطائها العلمى والبحثى فى كل ربوع مصر.

واستعرض مجلس الجامعة، الانتهاء من الاستعدادات اللازمة لبدء الموسم الثقافى والفنى لجامعة القاهرة والذى يتم فى إطار مشروع الرئاسى لإعادة بناء الإنسان وتطوير العقل المصرى.

ووافق مجلس جامعة القاهرة، على قبول أى طالب وافد يرغب فى الدراسة بإحدى كليات الجامعة بعد استيفاء كافة الشروط، وتطبيق قواعد التحويل ونقل القيد للطلاب بنفس شروط العام الماضى.

وكرم الدكتور محمد الخشت، خلال انعقاد المجلس، الدكتورة هالة صلاح الدين عميدة كلية الطب السابقة، والدكتورة جيهان المنياوى عميدة كلية العلاج الطبيعى السابقة والمنتهية ولايتيهما، والأستاذة ابتسام العتر أمين الجامعة المساعد السابق.

ووافق مجلس جامعة القاهرة، على الدعم المادى لمحطة التجارب والبحوث الزراعية، وذلك للصرف على قطاعات الإنتاج الحيوانى، والإنتاج النباتى، والأدوات المساعدة.

ووجه الخشت، بعقد ورش عمل لوكلاء الكليات لكل من شؤون التعليم والطلاب وشؤون الدرسات العليا والبحوث، بهدف عرض تجارب الكليات ونقل الخبرات بينهم والاتفاق على آلية محددة للتعامل مع مختلف الجوانب التعليمية.

كما وجه الدكتور الخشت، خلال المجلس، بالتركيز على برامج الأمن السيبرانى وإنشاء برنامج بينى حول أمن المعلومات السيبرانى يتم استحداثه من خلال لجنة مختصة يتم تشكيلها بين الكليات ذات الاختصاص، مشيرا إلى الأهمية الكبيرة لهذا المجال والنابعة من إمكانية التأثير على حدود استقلالية الدول بشكل كبير فى حال الاختراق المعلوماتى لها.

ووافق مجلس الجامعة، على مجموعة من الاتفاقيات والبروتوكولات مع الجامعات الأجنبية المرموقة.

واستعرض مجلس الجامعة، الحسابات الختامية بجامعة القاهرة لعدة أقسام، وهى التعليم بالقاهرة والتعليم بالخرطوم والمستشفيات الجامعية وقصر العينى التعليمى الجديد لعام 2022/2021.

كما استعرض مجلس الجامعة، إشادة لجنة التعليم بمجلس النواب بالجهود الكبيرة لجامعة القاهرة خلال السنوات الأخيرة فى المساهمة فى تخفيف العبء عن موازنة الدولة وحجم التمويل الذاتى الكبير الذى تقوم به.

ووافق مجلس جامعة القاهرة، على تزويد المكتبة المركزية الجديدة بمبلغ 5 ملايين جنيه لإتمام أعمال التطوير والصيانة، بعد صدور قرار من مجلس الجامعة بتحويلها من وحدة ذات طابع خاص إلى وحدة تعليمية بحثية خدمية.