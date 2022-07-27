وزير القوى العاملة يطمئن على حالة الطيب المصرى المصاب فى السعودية

جدة - نرمين السيد - قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن حالة الطيب المصرى المعتدى عليه أيمن عبد السلام محمد رزق الذى يعالج بمستشفى بريدة المركزى بمنطقة القصيم شمال المملكة العربية السعودية بدا بصحة جيدة.





وأكد سعفان، أن أمير منطقة القصيم يتابع حالة الطبيب شخصيا، فضلا عن أن جميع قيادات وزارة الصحة السعودية يتابعون حالته كونه أحد كوادر الوزارة.

وشدد سعفان على حفظ جميع حقوق الطبيب المصرى، مشيرًا إلى أنه يتم متابعة التواصل مع الطبيب المصرى والجهات المعنية من قبل السفارة المصرية بالرياض، ومكتب التمثيل العمالى التابع لها لحين الانتهاء من العلاج وخروجه من المستشفى والحصول على كل حقوقه.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، أن وزير القوى العاملة محمد سعفان كلف مكتب التمثيل العمالى بالقنصلية المصرية بالرياض، بزيارة الطبيب المصرى المعتدى عليه أيمن عبدالسلام محمد رزق، وبالتنسيق مع القنصلية المصرية بالرياض، فضلاً عن تكليف السفير طارق المليجى القنصل العام المصرى بالرياض، تمت زيارة الطبيب بمقر علاجه بمستشفى بريدة المركزى بمنطقة القصيم شمال المملكة العربية السعودية من أعضاء مكتب التمثيل العمالى بالرياض

وأوضح الملحق العمالى أحمد رجائى، فى تقريره لوزير القوى العاملة أن زيارة الطبيب المعتدى عليه تمت بعد خروجه من إحدى العمليات الجراحية، وقد بدا بصحة جيدة، وقدم الشكر لوزير القوى العاملة وجميع قيادات الدولة على المتابعة اللحظية لحالته، وتكليف أعضاء مكتب التمثيل العمالى والدبلوماسيين بالقنصلية المصرية بالرياض بزيارته بالمستشفى.

وأشار رئيس مكتب التمثيل العمالى، إلى أن تم الاجتماع مع مدير مستشفى بريدة المركزى، مؤكدًا متابعة حالة الطبيب المصرى من أمير منطقة القصيم شخصيا وجميع قيادات وزارة الصحة السعودية كونه أحد كوادر وزارة الصحة.

وقال: إنه تم التأكيد على حفظ جميع حقوق الطبيب المصرى، ومتابعة التواصل معه والجهات المعنية من قبل السفارة المصرية بالرياض، ومكتب التمثيل العمالى التابع لها لحين الانتهاء من العلاج وخروجه من المستشفى والحصول على كل حقوقه.

يذكر أن الطبيب المصرى المعتدى عليه أيمن عبدالسلام محمد رزق، يعمل بوزارة الصحة السعودية مديرا بمركز السموم بمنطقة القصيم، شمال المملكة العربية السعودية، ويبلغ من العمر 60 عاما، وتعرض لحادث اعتداء من أحد الأشخاص من أبناء منطقة القصيم، على خلفية وفاة أخيه لوجود شبهة جنائية فى الوفاة.

وقررت النيابة العامة تشريح جثمان المتوفى، وتنفيذا لقرار النيابة قام الطبيب الشرعى بالتشريح وإعداد التقارير، ولم يباشر تشريح تلك الحالة بنفسه، ولكن تم الاعتداء عليه فى مقر عمله، ظنا من الجانى أن الطبيب المصرى هو من قام بتشريح جثمان أخيه، وقد باغته الجانى بإطلاق 3 أعيرة نارية فى صدره، وعند سقوطه على الأرض قام الجانى بإخراج ساطور وضربه به، إلا أن الطبيب تلقى تلك الضربات على ذراعه مما تسبب بكسر بالذراع وخضع لجراحة فى الذراع.

وتتابع جميع الجهات المعنية بالمملكة العربية السعودية تطورات تلك الحادثة المؤلمة؛ نظرا لكون الطبيب المصرى المعتدى عليه أحد كوادر وزارة الصحة السعودية ومديرا لمركز السموم، وطبيبا شرعيا يقوم بأداء مهام وظيفته الرسمية.