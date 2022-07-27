«التعليم العالى» تؤكد عمق العلاقات المصرية الموريتانية فى المجالات المختلفة

جدة - نرمين السيد - استقبل وزير التعليم العالى والبحث العلمى، الدكتور محمد الأمين آبى الشيخ الحضرمى وزير التعليم العالى والبحث العلمى الموريتانى، والوفد المرافق له، لبحث أوجه التعاون بين البلدين، وذلك بمقر وزارة الصحة والسكان.





فى بداية اللقاء، أكد وزير التعليم العالى أن هناك عمقًا كبيرًا فى العلاقات المصرية الموريتانية بالمجالات المختلفة لاسيما المجالات المتعلقة بالتعليم العالى، مشيرا إلى حرص الوزارة على تنمية هذه العلاقات وتوطيدها.

وأضاف الوزير أن المنح الدراسية المقدمة للطلاب الموريتانيين للدراسة بالجامعات المصرية، تستهدف زيادة ودعم التبادل الثقافى والعلمى والاجتماعى بين الجانبين، مؤكدا حرص الوزارة على تقديم أوجه الدعم للدارسين الموريتانيين فى الجامعات المصرية، وتوفير أفضل مناخ للطلاب الوافدين الدارسين بالجامعات والمعاهد المصرية، وذلك فى ضوء مبادرة "ادرس فى مصر" التى تتبناها الوزارة، والتى تهدف لدعم علاقات التعاون مع مختلف الدول.

ووجه الوزير، خلال اللقاء بضرورة بحث إمكانية زيادة عدد الطلاب الموريتانيين الراغبين فى الدراسة بمصر، فى إطار المتاح من الإعداد المتوفرة بالجامعات المصرية ومن خلال التنوع فى التخصصات أيضا.

وقال الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، بأن اللقاء تناول بحث آليات تجديد البرنامج التنفيذى فى مجال التعليم العالى والبحث العلمى بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وكذلك أوجه التعاون بين البلدين فى المجالات التعليمية والثقافية، خصوصًا أوضاع الطلاب الموريتانيين الدارسين بالجامعات المصرية، وتذليل كل الصعوبات التى تواجههم، وزيادة المنح الدراسية لهم، سواء فى مرحلتى البكالوريوس أو الدراسات العليا.

ومن جانبه، أكد الوزير الموريتانى أن هناك تطورًا ملحوظًا تشهده مصر ومؤسساتها التعليمية فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية من خلال إنشاء الجامعات الأهلية والتكنولوجية، فضلا عن إنشاء العديد من المشروعات فى مدينة العلمين.

وأشاد الوزير الموريتانى بالدور الهام الذى يقوم به المركز الثقافى المصرى بموريتانيا فى نشر الثقافة المصرية، والترويج للمؤسسات التعليمية المصرية، معربا عن تطلعه إلى مزيد من التعاون بين مصر وموريتانيا، واستيعاب الطلاب الموريتانيين الراغبين للدراسة بمصر.

ووجه الوزير الموريتانى، الشكر لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى المصرية، لحرصها على توفير سبل الراحة للطلاب الموريتانيين، الأمر الذى انعكس بالإيجاب على اعتبار مصر وجهه هامة لاستكمال الطلاب الموريتانيين دراستهم بها، خصوصًا مع إطلاق مبادرة "ادرس فى مصر" والتى ترعاها وزارة التعليم العالى المصرية، وفتحت الباب أمام استيعاب المزيد من الطلاب الوافدين لاستكمال دراساتهم الجامعية والعليا فى مصر.

وحضر اللقاء من الجانب المصرى، الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، والدكتور أشرف العزازى رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، والدكتورة هاجر سيف النصر، القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين، ومن الجانب الموريتانى السفير محمد عبدالله سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، والدكتور أحمدونا عبدى مدير التعليم العالى، والدكتور المختار الجيلانى الملحق الثقافى بالسفارة الموريتانية بالقاهرة.