أندريه زكى يهنئ الرئيس السيسى والشعب المصرى برأس السنة الهجرية

جدة - نرمين السيد - أرسل الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الأربعاء، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، يهنئه فيها والشعب المصرى، بمناسبة رأس السنة الهجرية.





وقال رئيس الطائفة الإنجيلية، فى برقيته: "يسعدنى أن أبعث لسيادتكم بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن أعضاءِ المجلسِ الإنجيليّ العامّ ورؤساءِ المذاهبِ الإنجيليَّةِ بمصر، وأعضاء هيئة الأوقاف الإنجيلية، بخالص التهانى وأطيب الأمنيات القلبية بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية. ونصلى دائمًا أن يحفظ الله بلادَنا العزيزة مصر وشعبها العظيم، ويعيدها علينا جميعا بالتقدم والازدهار. وكل عام وسيادتكم بخير". كما بعث رئيس الإنجيلية ببرقيات تهنئة مماثلة إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، ووكلاء مجلس النواب والوزراء والمحافظين.

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