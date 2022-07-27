بيان عاجل من القوى العاملة عن منح العمالة غير المنتظمة (تحذير وتكذيب)

جدة - نرمين السيد - ونفت الوزارة، وفقا لبيان صحفى، قيامها بفتح الموقع الإلكترونى الرسمى وإرسال رسائل نصية تتضمن رابط لتسجيل وتحديث بيانات العمالة غير المنتظمة وصرف 500 جنيه الدفعة الرابعة منحة لتلك الفئة حتى نهاية العام الجارى 2022 بهدف استقصاء بيانات المواطنين والنصب عليهم.

كما أكدت الوزارة أن المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، لم يصرح من قريب أو بعيد بهذه البيانات الكاذبة التى تنشرها الفئات ضعيفة النفوس التى تهدف من ورائها بلبلة الرأى العام.

وأهابت الوزارة بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار والشائعات الوهمية والرسائل النصية المرسلة عبر الهواتف، وعدم التسجيل على تلك المواقع وأن الوزارة تنشر بياناتها الرسمية من خلال موقع الوزارة الرسمى وصفحاتها الرسمية.

وأكدت الوزارة أنها تمتلك صفحة رسمية على موقع التواصل الاجتماعى "facebook" تحت اسم "وزارة القوى العاملة المصرية" وتحمل شارة التحقق الزرقاء كصفحة رسمية معتمدة، فضلا عن موقع الوزارة الرسمى من هنا.