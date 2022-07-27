رئيس الوزراء يؤكد أهمية التوسع فى تطبيق منظومة نافذة ونظام ACI بالموانئ

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة، والمستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأشرف بهى وكيل محافظ البنك المركزى لقطاع الشئون المصرفية، والشحات الغتورى رئيس مصلحة الجمارك، والدكتورة منى ناصر مساعد وزير المالية لشؤون المتابعة وإدارة المشروعات وتطوير الجمارك.

وأكد رئيس الوزراء أهمية التوسع فى تطبيق منظومة "نافذة" ونظام التسجيل المسبق للشحنات ACI ، بالنظر إلى دورهما فى حوكمة الإجراءات وتبسيطها، واختصار الوقت، وخفض التكلفة، وبالتالى ضبط منظومة الاستيراد لتخفيف الضغط على العملة الصعبة.

وشهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذى لتفعيل نظام تسجيل المعلومات المسبق للشحنات ACI، عبر نظام "نافذة" ـ المنصة القومية الموحدة للتجارة الخارجية، بالتعاون بين وزارتى المالية والتجارة والصناعة، والبنك المركزى، والذى يحقق رقمنة وميكنة جميع الإجراءات الخاصة بالموانئ البحرية إلكترونيا، وربطها بجميع الجهات المتعاملة مع الميناء.

وتم عرض مؤشرات متابعة موقف تحليل الواردات عبر منظومة ACI سواء المتوقع وصولها أو التى وصلت بالفعل، وتصنيفها بحسب أغراض الاستيراد، سواء الأغراض الصناعية أو التجارية أو الشخصية، وبحث النتائج التى تعكسها تلك المؤشرات.

كما تم خلال الاجتماع أيضًا استعراض نموذج لتطبيق المنظومة فى مطار القاهرة الجوى، للتعرف على نتائج التعامل عبر نظام التسجيل المسبق للمعلومات، حيث تمت الإشارة إلى أنه بلغ عدد المستندات الالكترونية المستلمة عبر المنظومة 2344 مستنداً، وتعامل على المنظومة 451 متعاملاً، وساهمت فى اختصار المتوسط الزمنى لمراحل الشحن المسبق.

وشهد الاجتماع كذلك، استعراض نتائج استطلاع الرأى الذى أجراه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، تنفيذاً لتكليف رئيس مجلس الوزراء، بمتابعة أداء نظام التسجيل المسبق للشحنات، للوقوف على أهم العقبات التى تواجه المستوردين، وتمت الإشارة إلى استطلاع رأى أكثر من (500) مستورد خلال الفترة من 12 إلى 15 يونيو 2022، والذى شمل تقييمهم لأداء المنظومة، وتكلفة الأوراق والمستندات اللازمة للتسجيل، وزمن الإفراج الجمركى بعد التطبيق، والتكاليف الإجمالية للشحنة بعد التطبيق، فضلاً عن تقييمهم لأداء منصة "نافذة"، ورؤيتهم لمساهمة المنظومة فى تحقيق الانضباط والحد من الفساد.