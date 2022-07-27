الصدأ الزواجى.. دار الإفتاء: لا تراهنوا على الحب (فيديو)

جدة - نرمين السيد - حذر الدكتور عمرو الوردانى، أمين الفتوى بدار الإفتاء، من "الصدأ الزوجى"، موجهًا بالعديد من الأفكار التى يمكن أن تكسر الروتين اليومى بين الزوجين، والذى يمكن أن ينهى العلاقة بينهما.





وقال الوردانى، خلال حواره إلى برنامج "من مصر" الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل على قناة "CBC"، إنه لا يجب المراهنة على الحب فى سبيل إنجاح الحياة الزوجية، محذرًا فى الوقت نفسه من جملة "فيه بيننا رصيد" والتى يقولها البعض حين تحدث مشاكل أو مواقف لا يمكن تجاوزها.

تابع الوردانى أن هناك إجراءات أو خطوات يتم نصح بعض الأسر بها فى مركز الإرشاد الزواجى ومنها تجديد أثاث المنزل أو تجديد الشكل، بهدف كسر روتين الحياة وتجديد العلاقة بين الزوجين.

أضاف أن العلاقة بين الرجل وزوجته بحاجة إلى صيانة مستمرة، ضاربا مثلا بمن لديه زرعا ويتركه ويهمله، وحينها يذبل ويموت، وكذلك العلاقة الزوجية يجب الاهتمام بها وصيانتها وهو أمر واجب شرعًا، متابعًا أنه ليس فقط الواجب الشرعى أن تنشئ العلاقة بين الزوجين، ولكن الميثاق الغليظ هو صيانة العلاقة.

رأى أمين الفتوى بدار الإفتاء أن الأمر المهم كذلك لصيانة العلاقة هى مواجهة بعض الأمور التى قد تؤرق الحياة الزوجية ومنها ما وصفه الصدأ الزواجى والتسوس الزواجى، وأن الصدأ يتمثل فى ثقل الكلام الجيد على لسان الزوجين، وبالتالى تصاب العلاقة بالصدأ، وبالنسبة إلى التسوس الزواجى فهو يؤدى بالتبعية إلى التآكل الزواجى ومن ثم تهديده.



"من مصر" يذاع من السبت إلى الأربعاء فى تمام الساعة الحادية عشر مساء.