وزارة الصحة: افتتاح وتطوير 25 مركزاً للعلاج الطبيعي بـ 7 محافظات

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 27 يوليو 2022 10:25 صباحاً - أعلنت وزارة الصحة والسكان، تطوير وافتتاح 25 مركزاً للعلاج الطبيعي بالوحدات الصحية ومستشفيات محافظات المنوفية، والدقهلية، والغربية، والشرقية، وكفر الشيخ، والبحر الأحمر، والبحيرة ، خلال الفترة من شهر أبريل وحتى نهاية شهر يونيه من العام الجاري، وذلك ضمن خطة الدولة للارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن أعمال التطوير والإفتتاحات الخاصة بالوحدات الصحية تضمنت وحدة للعلاج الطبيعي، في الوحدة الصحية بقرية دبركي بمحافظة المنوفية، و5 وحدات للعلاج الطبيعي بوحدات صحة الأسرة البلامون وغزالة ونوب طريف بإدارة السنبلاوين، وبوحدتي كفر سرنجا ودنديط بإدارة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وقسمين للعلاج الطبيعي بمرسى علم والشلاتين محافظة البحر الأحمر.

وأضاف " عبدالغفار" أنه تم افتتاح وحدتين للعلاج الطبيعي بالمنشأه الكبرى مركز السنطة وبنا أبو صير مركز سمنود بمحافظة الغربية، ووحدة للعلاج الطبيعي بوحدة طب الأسرة بقرية الزرزورية بأبو كبير محافظة الشرقية، وأخرى بمركز طب أسرة أبو بدوي بمحافظة كفر الشيخ، لافتاً إلى افتتاح 4 وحدات للعلاج الطبيعي بوحدة النجاح إدارة التحرير، وسرنباي إدارة المحمودية، وسيدي عطية إدارة المحمودية، ومركز طبي ناصر بإدارة دمنهور محافظة البحيرة.

وقال الدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطب العلاجي إنه تم افتتاح 4 أقسام للعلاج الطبيعي بالمستشفيات ، بهدف زيادة الخدمة المقدمة من العلاج الطبيعي إلى المرضى بجميع المحافظات، وهم قسمين للعلاج الطبيعي بمستشفيي بركة السبع بمحافظة المنوفية، وسيدي سالم المركزي بمحافظة كفر الشيخ، وقسمين للعلاج الطبيعي بوحدتي الغسيل الكلوي بمستشفيي منية النصر وأجا المركزي بمحافظة الدقهلية، مشيراً إلى افتتاح وحدة لعلاج وتأهيل الأطفال من ذوي الهمم بمستشفى شربين بمحافظة الدقهلية.

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ومن جانبه، أشار الدكتور محمد حسنين رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، إلى تطوير 4 أقسام للعلاج الطبيعي بمستشفيات نبروه المركزي، وشربين، ومنية النصر، وبلقاس المركزي بمحافظة الدقهلية، وإمدادهم بالأجهزة الطبية اللازمة، إضافةً إلى تجديد وحدة العلاج الطبيعي بمستشفى الغردقة العام، مضيفًا أنه تم تطوير وافتتاح 17 مركزا للعلاج الطبيعي بمحافظات القاهرة، والقليوبية، ودمياط، وقنا، وبني سويف خلال الربع الأول من عام 2022.

ولفت «حسنين» إلى أنه يجري حصر الاحتياجات المطلوبة من أخصائي العلاج الطبيعي بمديريات الشئون الصحية والجهات الخارجية، تمهيداً لتكليف دفعة 2020، منوهاً أنه تم فتح الموقع لتسجيل الرغبات.