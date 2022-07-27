حلول غير تقليدية لمواجهة تغير المناخ لـ شباب المصريين فى الخارج

جدة - نرمين السيد - أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن شباب المصريين فى الخارج، قدموا أفكارا غير تقليدية لتحقيق الاستدامة فى مؤتمر المناخ COP27 فى مجالات عدة كالنقل الكهربى والتشاركى واتباع ممارسات الاستدامة فى الضيافة والاغذية المقدمة فى المؤتمر والاستفادة من مخلفات الطعام واتباع أساليب التغليف الصديقة للبيئة.





يأتى ذلك فى إطار التعاون بين وزارة البيئة، ووزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، واستكمالاً لما تم الاتفاق عليه خلال لقاء الدكتورة ياسمين فؤاد والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، للتنسيق لمشاركة شباب شباب المصريين الدارسين بالخارج "MEDCE"، فى الدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP27" والذى يعقد فى نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.

وتابعت الوزيرة، وفقا لبيان صحفى: بالإضافة إلى تقديم مقترحات لمشروعات رائدة لمواجهة آثار تغير المناخ، كتطبيق الهيدروجين الأخضر والأزرق فى مجالات الصناعة والنقل والبناء والكهرباء، وإنتاج بوليمر مقاوم للحريق بإعادة تدوير الأكياس البلاستيكية ومنتجات البولى إيثيلين، وتعميم أنظمة الطاقة الشمسية فى مختلف المرافق واستحداث نظم تنظيف مياه نهر النيل بالطاقة الشمسية، بالإضافة إلى أفكار حول الوصول إلى ممارسات زيرو انبعاثات بحلول 2050 من خلال التخفيف فى مجالات نقل الطاقة والنقل وصناعات مثل النسيج والاغذية، وآليات دمج بعد المناخ فى التعليم والتفكير النقدى.

وأوضحت وزيرة البيئة، أن هذه المشاركات نموذج واقعى للوصول لمؤتمر المناخ القادم COP27 كمؤتمر للتنفيذ يقدم اجراءات حقيقية وقصص نجاح تطبق على أرض الواقع، تسرع وتيرة العمل المناخى بالبناء على تلك التجارب وتكرارها، حيث سيتم خلال المؤتمر تبادل الآراء والرؤى والأفكار التى سيتم طرحها على طاولة الاجتماعات للتصدى لآثار التغيرات المناخية بمشاركة شركاء العمل البيئى من الأطراف كافة.

ولفتت وزيرة البيئة إلى توجيهات القيادة السياسية بوضع الشباب فى قلب عملية الإعداد لمؤتمر المناخ COP27 لإثراء أجندة المؤتمر وتوفير حلول غير تقليدية لجميع التحديات من أجل الأجيال القادمة، ولأنه مؤتمر شمولى فالباحثين المصريين بالخارج سيكونوا فى قلب المؤتمر بمشاركة أفكارهم ومقترحاتهم لحماية البيئة والتصدى لآثار التغيرات المناخية، وخاصة ضمن الأيام الموضوعية للمؤتمر والتى ستتناول الموضوعات المتعلقة بتغير المناخ بشكل أكثر تشاركية وتفاعل بين مختلف الأطراف؛ لإيجاد حلول مبتكرة تساهم فى إنقاذ البشرية من الآثار السلبية لتغير المناخ.

ومن جانبها أعلنت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، عن تلقى الوزارة الاقتراحات والأفكار من شباب المصريين الدارسين بالخارج والخاصة بمؤتمر تغير المناخ "COP27"، حول الطاقة النظيفة والمتجددة والهيدروجين الأخضر، كما تم تلقى الأفكار التى يرغبون فى تنفيذها بمصر فيما يتعلق بمجال دراستهم من أبحاث علمية قاموا بإعدادها فى المجالات البيئية وبملف المناخ، للاستفادة من نتائجها خلال فترة الإعداد للمؤتمر.

وأشارت إلى أنه تم موافاة وزارة البيئة بكافة المقترحات والأفكار التى تقدم بها شباب الدارسين بالخارج، وهم: هشام نصر المتخصص فى مجال هندسة الطاقة المتجددة، وجو وهبة والمتخصص فى مجال الاستدامة البيئية، ورامى العادلى المتخصص فى إدارة التنمية المستدامة وهندسة الميكانيكا، ومينا حنين المتخصص فى الأتمتة وتكنولوجيا المعلومات، وليلى شوما المتخصصة فى وسائل الإعلام الرقمية، ومحمد محمود الوصيف مهندس بترول متخصص فى علوم الأرض والتربة، والدكتورة نادين مصطفى المتخصصة الهندسة الكيميائية.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم، أهمية انعقاد الدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP27" بمصر وتنسيق جميع الجهود لإظهار مصر فى أبهى صورها خلال فترة انعقاد المؤتمر، مثمنة جهود الدولة المبذولة استعدادًا للمؤتمر، حيث إن هذا المؤتمر سيكون علامة فارقة كبيرة للدولة المصرية فيما يخص قضايا المناخ وتقليل الانبعاثات والتحول إلى الطاقة النظيفة المتجددة.

وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم، أن مصر تعمل على جعل المؤتمر فرصة حقيقية لشباب المصريين الدارسين بالخارج لتقديم حلول غير تقليدية ومبتكرة وأفكارهم واقتراحاتهم لكافة التحديات التى تواجهنا والمتعلقة بقضايا المناخ، لافتة إلى أنه يتم التحضير لتخصيص يوم للشباب ضمن فعاليات "COP27" تحت عنوان "الشباب وجيل المستقبل"، لعرض أفكارهم ومقترحاتهم لحماية البيئة والتصدى لآثار التغيرات المناخية وسيتم استعراض المشكلة والحلول الخاصة بكل قطاع بملف البيئة والمناخ.