إجراء جديد من التنمية المحلية لتشغيل المدافن الصحية الآمنة

جدة - نرمين السيد - وخلال اللقاء استعرض وزير التنمية المحلية، وفقا لبيان صحفى، تقريرا حول الموقف التنفيذى لمشروعات منظومة المخلفات على أرض المحافظات فيما يخص المدافن الصحية الآمنة والمحطات الوسيطة والثابتة ومصانع تدوير المخلفات ضمن المرحلتين الأولى والثانية من المنظومة، وكذلك المشروعات الجارية خلال العام المالى الحالى والتى تتابعها وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع باقى الوزارات والجهات الشريكة وتقوم بالتنفيذ كل من الهيئة العربية للتصنيع ووزارة الإنتاج الحربى.

وأوضح محمود شعراوى، أن تقرير الوحدة التنفيذية للمخلفات تضمن أنه تم خلال المرحلة الأولى الانتهاء من 17 مدفن صحى آمن وتم تسليمها للمحافظات وجار الانتهاء من تسليم 5 مدافن خلال شهرى أغسطس وسبتمبر القادمين بالإضافة إلى أنه جارى العمل فى المدفن الصحى بسفاجا بالبحر الأحمر.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من جميع المحطات الوسيطة المتحركة بعدد 7 محطات، بالإضافة إلى الانتهاء من عدد 9 محطات وسيطة ثابتة وجار الانتهاء من 2 محطتى إسنا بالأقصر والمظلات بالقاهرة وجار أيضًا تسليم 3 مصانع لتدوير المخلفات بمحافظات المنيا وسوهاج والغربية.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن المرحلة الأولى للمنظومة تضمنت كذلك تطوير 4 خطوط لتدوير المخلفات بمصنع دفره بالغربية وجار الانتهاء من تطوير خطين فى نفس المصنع خلال الفترة القادمة.

وحول مشروعات البنية التحتية للمرحلة الثانية قال "شعراوى" إنه سيتم تسليم (34 محطة متحركة) خلال شهر أكتوبر 2022 عند توريدها من دولة ألمانيا، وجار العمل على تنفيذ 3 مدافن صحية آمنة بمحافظتى الجيزة وبنى سويف بالإضافة إلى 4 محطة وسيطة ثابتة بمحافظات الشرقية والإسكندرية والمنوفية، وجار تنفيذ 2 مصنع لتدوير المخلفات بمحافظتى المنوفية والدقهلية، بالإضافة إلى 4 محطة للفرز بمحافظة جنوب سيناء.

وأكد وزير التنمية المحلية، على أهمية المتابعة المستمرة والزيارات الميدانية من الوحدة التنفيذية للمخلفات لجميع المشروعات الجارى تنفيذها ضمن المرحلتين الأولى والثانية للانتهاء منها فى التوقيتات الزمنية المحددة بما يساهم فى سرعة تحسين مستوى النظافة بجميع محافظات الجمهورية، وكذا إزالة أى معوقات تواجه عمليات التنفيذ ودخول تلك المشروعات الخدمة.

كما وجه وزير التنمية المحلية، بسرعة التواصل مع المحافظات للانتهاء من إعداد قرارات تخصيص الأراضى اللازمة لبعض المشروعات وتوفير قطع الأراضى، كما شهد الاجتماع كذا استعراض آخر مستجدات الرؤية المستقبلية التى وضعتها الوزارة فيما يخص عمليات الإدارة والتشغيل لمنظومة المخلفات حيث أشار شعراوى إلى أن الوزارة قامت خلال الفترة الماضية بالإعلان عن إبداء الاهتمام للشركات الراغبة فى إدارة وتشغيل مشروعات البنية التحتية التى تم الانتهاء منها فيما يخص مصانع المعالجة والتدوير والمدافن الصحية الآمنة.

وأشار إلى أنه قد تقدم للوزارة 38 شركة عاملة فى مجال المعالجة والتخلص الآمن من المخلفات، حيث تم تشكيل لجنة فنية لدراسة طلبات الشركات المتقدمة لاختيار أفضل الشركات من حيث الملاءة الفنية والمالية.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أنه تم اختيار 33 شركة القطاع الخاص التى تقدمت للوزارة والتى من بينها فى هيئة تحالفات مع شركات أجنبية ذات خبرة فى المجال لتعظيم الاستفادة ونقل خبرات الشركات وتطبيقها على أرض الواقع.

وأكد محمود شعراوى، حرص الوزارة للحفاظ على الاستثمارات التى ضختها الدولة فى المنظومة المتكاملة لإدارة المُخلفات الصلبة البلدية بكافة مُحافظات الجمهورية، وحسن إدارة مشروعات البنية التحتية التى تم تنفيذها خلال الفترة الماضية والتى سيتم طرحها على تلك الشركات فى بعض المحافظات وعلى رأسها (مطروح – الفيوم – بنى سويف – المنيا – سوهاج – الأقصر – أسوان – البحر الأحمر – جنوب سيناء – السويس - الشرقية – البحيرة – المنوفية - دمياط).

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أنه لأول أصبح لدى الوزارة قاعدة بيانات لشركات القطاع الخاص الراغبة فى إدارة وتشغيل مصانع المعالجة والتدوير والمدافن الصحية الآمنة لمنظومة المخلفات تمهيدا؛ لطرح خدمات المعالجة والتخلص على الشركات التى تم اختيارها والمؤهلة للعمل فى الإدارة والتشغيل لمشروعات المنظومة فى إطار سعى الحكومة لافساح المجال للقطاع الخاص لإدارة وتشغيل بعض المشروعات المنفذة من الدولة.

كما تطرق الاجتماع كذلك إلى متابعة عمليات التشغيل للمنظومة الجديدة للمخلفات بمحافظة القاهرة وجهود شركتى إنفيروماستر وارتقاء؛ لتقديم خدمات الجمع والنقل والنظافة العامة للمنطقتين الشرقية والغربية وكذا هيئة نظافة وتجميل القاهرة للعمل فى المنطقتين الشمالية والجنوبية.

وشدد وزير التنمية المحلية، إلى أهمية زيادة نسبة الجمع السكنى للمخلفات فى مناطق عمل الشركتين وجودة خدمات الكنس اليدوى والآلى وغسيل الشوارع والالتزام بمهام الوقاية الشخصية للعمال وتوفير حاويات جمع للمخلفات ذات سعة مناسبة فى الأماكن التجارية.

كما تابع وزير التنمية المحلية، الإجراءات الخاصة ببدء شركة إنفيرون أدبت للعمل والقيام بعمليات المراقبة والتقييم لخدمات الجمع والنقل والنظافة العامة بالقاهرة بالإضافة إلى مراقبة عمليات التخلص والمعالجة، كما ناقش محمود شعراوى آخر الموقف التنفيذى لمنظومة إدارة المخلفات بمدينة شرم الشيخ وتحويلها إلى مدينة خضراء صديقة للبيئة وآليات التخلص الآمن من المخلفات الخاصة بالمنشآت الفندقية والسياحية بالمدينة، استعداداً لاستضافة مصر لمؤتمر المناخ "COP 27" فى نوفمبر المقبل.

وشدد وزير التنمية المحلية، على حرص الدولة على تقديم خدمة متميزة ومختلفة فى مدينة شرم الشيخ ومحافظة جنوب سيناء تليق بصورة مصر أمام دول العالم خلال استضافة هذا الحدث الدولى العالمى، لافتًا إلى سعى الحكومة لوجود منظومة للمخلفات مستدامة ومنتظمة وعلى أعلى مستوى من الكفاءة والانضباط لا تقل عن المدن العالمية.