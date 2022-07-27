مدبولى يهنئ الرئيس السيسى بالعام الهجرى الجديد

جدة - نرمين السيد - وفى برقيته، تقدم رئيس الوزراء، بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء الحكومة، بأصدق آيات التهانى وأطيب التمنيات بهذه المناسبة الجليلة، التى كانت ولا تزال رمزاً لتجسيد أسمى معانى الجهاد فى نشر مبادئ الدين الإسلامى الحنيف، سائلاً المولى عز وجل، أن يعيدها على الرئيس السيسى بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى الأمة الإسلامية بالخير والأمن والسلام.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى: أغتنم هذه المناسبة، لنعاهدكم على مواصلة العمل الجاد وبذل المزيد من الجهد والعطاء، لدفع عجلة التنمية والبناء، كى يتحقق ما يتطلع إليه شعب مصر العظيم من تقدم ورفعة وازدهار، معربا عن تمنياته للرئيس الجمهورية بالتوفيق والسداد.
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