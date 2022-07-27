الجريدة الرسمية تنشر قرار ترقية استثنائية للعقيد الشهيد محمـد جمال نصارى

جدة - نرمين السيد - جاء القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 109 لسنة 1971 الخاص بشأن هيئة الشرطة، وعلى قرار لجنـة فحـص حالات الاستشهاد بجلستها رقـم 929 بتـاريخ 20 يونيو 2022. وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة، تقرر ترقية اسم الشهيد العقيد محمد جمال نصارى محمد الضابط بمديرية أمن قنـا سابقا- استثنائيا إلى رتبة العميد اعتبارا من 18 يونيو 2022.

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