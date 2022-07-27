نشاط الرئيس السيسى يتصدر عناوين الصحف (حماية اجتماعية وقمة دولية)

جدة - نرمين السيد - وقالت صحيفة "الأهرام" تحت عنوان "التوسع فى "الحماية الاجتماعية" لمواجهة الأزمة العالمية.. الرئيس: مساعدات استثنائية لـ9 ملايين أسرة وطرح سلع غذائية بنصف التكلفة"

اطلع الرئيس عبدالفتاح السيسى على جهود الدولة لمجابهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، ووجه بالتوسع فى إجراءات الحماية الاجتماعية من خلال زيادة الأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة"، بضم مليون أسرة إضافية، ليصبح حجم المستفيدين أكثر من 20 مليون مواطن على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسى، أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى.

كما وجه الرئيس بصرف مساعدات استثنائية لـ9 ملايين أسرة لمدة 6 أشهر، بتكلفة إجمالية مليار جنيه شهريا للأسر الأكثر احتياجا ومن أصحاب المعاشات الذين يحصلون على معاش شهرى أقل من 2500 جنيه، وأيضا من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة الذين يحصلون على راتب أقل من 2700 جنيه شهريا.

كما وجه الرئيس بتعزيز الأمن الغذائى للأسر الفقيرة والأمهات والأطفال، بالتوسع فى طرح كراتين السلع الغذائية المدعمة بنصف التكلفة، بواقع مليونى كرتونة شهريا، بحيث يتم توزيعها من خلال منافذ القوات المسلحة.

فيما قالت صحيفة "الأهرام" تحت عنوان "أمريكا تؤكد التزامها بأمن المياه فى مصر وتدعم التسوية بشأن السد الإثيوبى"

ذكرت السفارة الأمريكية بالقاهرة أن المبعوث الأمريكى الخاص للقرن الإفريقى مايك هامر التقى بمسئولين حكوميين مصريين رفيعى المستوى، لدفع الجهود الدبلوماسية "لتسوية" بشأن السد الإثيوبى، بما يدعم الاحتياجات المائية والاقتصاد ومعيشة كل مواطنى مصر والسودان وإثيوبيا.

ونقلت السفارة الأمريكية فى بيان لها عن المبعوث الخاص هامر قوله: "جئت إلى القاهرة فى أول رحلة رسمية لى للمنطقة لأستمع إلى آراء شركائنا المصريين بشأن القضية المهمة المتعلقة بسد النهضة الإثيوبى الكبير، ولفهم احتياجات مصر المائية بشكل أفضل".

وأضاف "نشارك بنشاط فى دعم طريق دبلوماسى للمضى قدما تحت رعاية الاتحاد الإفريقى للتوصل لاتفاق يوفر الاحتياجات طويلة الأجل لكل مواطن على امتداد نهر النيل".

ونوهت السفارة فى بيانها إلى أن الرئيس الأمريكى جو بايدن أكد للرئيس السيسى مجددا دعم الولايات المتحدة للأمن المائى لمصر، وصياغة قرار دبلوماسى يحقق مصالح جميع الأطراف ويسهم فى إقامة منطقة أكثر سلاما وازدهارا. وتابع البيان: "ركزت زيارة المبعوث الخاص هامر إلى القاهرة، والتى جاءت بعد أيام فقط من لقاء الرئيسين بايدن والسيسى، على هذه الأولوية".

وأشارت السفارة إلى أن هامر التقى فى وزارة الخارجية مع فريق مشترك من الجهات المسئولة عن مفاوضات سد النهضة مع إثيوبيا والسودان، كما التقى فى البرلمان بالنائب كريم درويش رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب.

بينما قالت صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "الرئيس يتابع إجراءات الحماية الاجتماعية المجابهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.. السيسى يوجه بضم مليون أسرة لبرنامج "تكافل وكرامة" مساعدات استثنائية لـ 9 ملايين أسرة لمدة 6 شهور بتكلفة مليار جنيه شهريا

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى الحكومة بالتوسع فى إجراءات الحماية الاجتماعية للتخفيف من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، كما وجه السيسى بزيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" بضم مليون أسرة إضافية للبرنامج، ليصبح حجم المستفيدين من المواطنين أكثر من 20 مليون مواطن على مستوى الجمهورية. كما طالب الرئيس السيسى بصرف مساعدات استثنائية لعدد 9 ملايين أسرة لمدة 6 شهور قادمة، بتكلفة إجمالية حوالى مليار جنيه شهريا للأسر الأكثر احتياجا ومن أصحاب المعاشات الذين يحصلون على معاش شهرى أقل من 2500 جنيه، وأيضا من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة الذين يحصلون على راتب أقل من 2700 جنيه شهريا.

كما وجه السيسى بتعزيز الأمن الغذائى للأسر الفقيرة والأمهات والأطفال، من خلال التوسع فى طرح كراتين السلع الغذائية المدعمة بنصف التكلفة، وبواقع عدد 2 مليون كرتونة شهريا، بحيث يتم توزيعها من خلال منافذ القوات المسلحة، وقيام وزارة الأوقاف بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعى بتوزيع لحوم الأضاحى على مدار العام، ووجه بقيام وزارة المالية بتوفير الموارد المالية اللازمة فى هذا الصدد، والبالغ إجماليها حوالى 11 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسى مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة جهود إجراءات الحماية الاجتماعية لمجابهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية".

وأوضح المتحدث الرسمى أن نيفين القباج استعرضت فى هذا الإطار البرامج الاجتماعية المقدمة من الدولة حاليا، والتى تتلخص أهمها فى دعم الخبز، والسلع التموينية، والدعم النقدى المتوسط، ودعم برامج الصحة، وصناديق التأمينات والمعاشات، ودعم الإسكان، وأشارت إلى أن إجمالى الإنفاق على تلك الأنشطة من الموازنة العامة للدولة قد ارتفع على مدار السنوات السابقة، ليصل إلى ما يقرب من 500 مليار جنيه فى موازنة العام المالى الحالى. كما عرضت وزيرة التضامن الاجتماعى تطور برنامج "تكافل وكرامة" على مدار السنوات الست الماضية، خاصة ما يتعلق بمضاعفة ميزانيته لما يقرب الضعف.

وقالت صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "التوسع فى التحول الرقمى وتصمين الخدمات المقدمة للمواطنين.. طلعت:40 مليار جنيه لزيادة سرعة الإنترنت وتوصيله إلى 4500 قرية"

أكد د. مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أهمية دور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى مختلف المجالات، من خلال التوسع فى استخدام منظومة الـتـحـول الـرقـمـى، مـؤكـدا اهـتـمـام الدولة بتنفيذ مشروعات البنية التحتية التكنولوجية فى مختلف ربوع الجمهورية، وتحسين مستوى الخدمات المـقـدمـة مـن خـلال هـذا الـقـطـاع الحيوى.. جاء ذلك خلال لقائه، مع د. عمرو طلعت، وزير الاتـصـالات وتكنولوجيا المعلومات، لاستعراض موقف عدد من المشروعات التى يتم تنفيذها من قبل الوزارة.

وخلال اللقاء، تناول د. عمرو طلعت محور تنمية صناعة تصميم الإلكترونيات، حيث أشار إلى أنه جـار وضع استراتيجية من قبل رواد صناعة تصميم الإلكترونيات المصريين؛ مـن أجـل تـحـقـيـق عـدة أهـداف تتمثل فى تنمية القدرات من خلال توفير قاعدة من الشباب المدرب عـن طـريـق الاسـتـفـادة من الخـبـرات المـتـراكـمـة لـدى خـبـراء الصناعة، كما نعمل على تهيئة مناخ الأعمال ليكون داعما وجاذبا للشركات العاملة فى قطاع تصميم الإلكترونيات، مضيفا أننا نستهدف كذلك النفاذ إلى الأسواق الدولية المختلفة عن طريق وضع تصور يمكن للشركات المصرية من خلاله المنافسة فى تلك الأسواق، وذلك بواسطة بناء سابقة أعمال متميزة تسمح للشركات فى التوسع إقليميا خلال نموها.

كما تناول الوزير الجهود المبذولة فى إطار تطبيق منظومة التقاضى عن بعد، وما يتضمن ذلك من تحديد لمراحل التطبيق وفقا للتشريعات المتاحة، بالتنسيق والتعاون مع وزارة العدل فى هذا الصدد، لافتا كذلك إلى موقف أداء منظومة النيابات، والتى تأتى فى إطار تفعيل منظومة الـتـحـول الـرقـمـى، مشيرا إلى أن متوسط الحركة على برنامج العدالة وصل إلى 700 ألف يوميا.

وفى سياق آخر، قالت صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "رئيس الأركان يتفقد المنظومة التدريبية بمعهد ضباط الصف"

تفقد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة المنظومة التعليمية والتدريبية بمعهد ضباط الصف المعلمين، وذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المتابعة الدورية لنظم وبرامج الإعداد والتأهيل العلمى والعسكرى لطلبة الكليات والمعاهد العسكرية.

واستمع رئيس أركان حرب القوات المسلحة إلى شرح تفصيلى تناول أسلوب العمل وأوجه التطوير والتحديث التى تتم بالمنظومة التعليمية من خلال الأسس العلمية المدروسة بما يسهم فى الارتقاء بالمستوى العلمى والعسكرى والبدنى لضباط الصف المعلمين، وأعقب ذلك المرور على الأجنحة التعليمية ومتابعة مراحل التدريب التخصصى للاطمئنان على العملية التعليمية، بالإضافة إلى تفقد أعمال التطوير التى تم تنفيذها بالمعهد.

كما التقى بأعضاء هيئة التدريس وطلبة المعهد ونقل لهم تحيات الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى مشيرا إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الاهتمام بتطوير القدرات للطلبة وفقا لأحدث المعايير العالمية فى منظومة التأهيل العسكرى، لتخريج أجيال من المقاتلين القادرين على الحفاظ على الوطن وصون مقدساته، كما أوصى بالتفانى فى التدريب وتحصيل العلم والحفاظ على أعلى معدلات اللياقة البدنية مشيرا إلى أن طلبة الكليات والمعاهد العسكرية بجانب أقرانهم فى الجامعات والمعاهد المصرية هم أمل مصر ومستقبلها.

وأدار حوارا استمع فيه للآراء والاستفسارات نحو مختلف التحديات التى تواجه الدولة المصرية فى الوقت الحالى، مشيدا بما لمسه من الفهم الواعى والإدراك الصحيح لكل ما يدور من أحداث ومتغيرات وتأثيرها على أمن مصر القومى.. حضر التفقد عدد من قادة القوات المسلحة.

بينما قالت صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "جنوب سيناء تضئ ليالى منتدى عمان فودة: 15 مليار دولار إيرادات السياحة، و50 ألف مدعو لمؤتمر المناخ"

محاضرة ثرية ألقاها الـلـواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، على هامش مشاركته فى المنتدى العربى الثانى للسياحة والتراث الذى ينظمه المركز العربى للإعلام السياحى بولاية صلالة فى سلطنة عمان، حول المقومات السياحية وفرص الاستثمار بجنوب سيناء وذلك تحت رعاية مروان بن تركى آل سعيد وزير الدولة محافظ ظفار العمانية، وبحضور الدكتور سلطان بن خميس رئيس المركز العربى للإعلام السياحى والأميرة دانا فراس سفيرة اليونسكو للنوايا الحسنة.

وأشار المحافـظ، إلى أن مـصـر مـن أبـرز الدول السياحية فى العالم كما تعد السياحة من أهم مصادر الدخل القومى المصرى حيث تسهم بحوالى 13% من الناتج الاقتصادى وبلغت إيراداتها خلال 2021 حوالى 15 مليار دولار، وأشار إلى أن سيناء كنز سياحى ثمين تم اكتشاف جزء منه فانبهر به العالم وتدفق إليها مئات الآلاف سنويا من أنحاء المعمورة وما زال الجزء الأكبر من هذا الكنز يعد بالكثير من النمو السياحى، وأوضح أن المحميات الطبيعية تمثل 33% من إجمالى مساحة المحافظة، كما يوجد بسيناء الكثير من المزارات التاريخية والأثرية (دير سانت كاترين، جبل موسى، سرابيط الخـادم، قلعة صلاح الدين، قلعة الجندى)، كما تتمتع المحافظة بکم شواطئ ذات رمال ناعمة ومياه دافئة صافية زرقاء بكل ما تحتويه من أحياء مائية نادرة ومجموعة فريدة من الشعب المرجانية، لافتا إلى أن جنوب سيناء غنية بالعيون الكبريتية والرمال المليئة بالمعادن التى تستخدم لعلاج الكثير من الأمراض الروماتيزمية والجلدية وخلافه.

وأكد اللواء خالد فودة، أن شرم الشيخ وسانت كاترين من المقاصد السياحية المستدامة التى تطبق فيها جميع معايير المدن الخضراء المستدامة، كما حصلت شرم الشيخ على جائزة اليونسكو كمدينة السلام عام 2001، وأشار إلى أنه يوجد فى شرم الشيخ حوالى 55 ألف غرفة فندقية ما بين 3 إلى 5 نجوم، كما تم افتتاح متحف للآثار المصرية بها والذى يحتوى على العديد من القطع الأثرية التى تمثل مختلف الحقب التاريخية، كما تم إنشاء متحف لإحياء الذكريات الإنسانية، ويوجد بشرم الشيخ المركز الدولى للمؤتمرات وتعتبر المدينة من أهم المقاصد التى يتم فيها إقامة المؤتمرات الدولية والسياسية والاقتصادية وتستعد المدينة لاستضافـة مـؤتـمـر المـنـاخ والـذى يـصـل عـدد المدعوين إليه إلى 50 ألف شخص.

أما صحيفة الجمهورية فقالت تحت عنوان "فى اجتماع مع مدبولى ووزراء التموين والداخلية والمالية والتضامن، الرئيس يوجه بالتوسع فى إجراءات الحماية الاجتماعية مليون أسرة جديدة تنضم لبرنامج "تكافل وكرامة".

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتوسع فى إجراءات الحماية الاجتماعية من خلال زيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" بضم مليون أسرة إضافية للبرنامج، ليصبح حجم المستفيدين من المواطنين أكثر من 20 مليون مواطن على مستوى الجمهورية، وصرف مساعدات استثنائية لعدد 9 ملايين أسرة لمدة 6 شهور قادمة، بتكلفة إجمالية حوالى مليار جنيه شهريا للأسر الأكثر احتياجا ومن أصحاب المعاشات.

وقالت صحيفة الجمهورية تحت عنوان "فى لفتة إنسانية واستجابة سريعة السيسى يوجه بعلاج الشاب إبراهيم.. وتقديم المساعدة لأسرته يحتاج عدة عمليات جراحية بعد إصابته فى حادث خلال فترة دراسته.. ابن الشرقية: الرئيس أب لكل المصريين، وندعو الله أن يحفظه"

وفى لفتة إنسانية واستجابة سريعة من الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه بعلاج الشاب إبراهيم محمود "23 عاما" والمقيم بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية والذى تعرض لحادث سير منذ عام 2018 خلال فترة دراسته بالجامعة مما تسبب فى إصابته فى الوجه والفكين مما يسبب له صعوبة فى تناول الطعام مع وجود صعوبة فى الرؤية ويحتاج إجراء عدة عمليات جراحية لاستعادة حياته الطبيعية مع عدم قدرة أسرته على تحمل تكاليف العلاج. ووجه الرئيس بسرعة علاج الشاب إبراهيم محمود وتوفير كل أوجه الدعم والرعاية الطبية اللازمة له إلى جانب تقديم كل المساعدات التى تحتاجها الأسرة بواسطة الجهات المختصة، وتم نقل الشاب إبراهيم محمود بواسطة سيارة إسعاف مجهزة إلى مستشفى جامعة الزقازيق لإجراء الفحوصات الطبية وعرضه على الأطباء الاستشاريين والمختصين لاتخاذ الإجراءات الطبية وإجراء العمليات الجراحية اللازمة لعلاج الشاب.

وعلق الشاب إبراهيم محمود على استجابة الرئيس ووجه الشكر لسيادته على سرعة الاستجابة لعلاجه وعلى كل ما يقدمه للشعب، مؤكدا أن الرئيس أب لكل المصريين، داعيا الله عز وجل أن يحفظه. وقال لقد التحقت بكلية الآداب بجامعة الزقازيق عام 2018 شعبة جغرافيا وكنت متفوقا فى دراستى وبعد شهور قليلة من الدراسة تعرضت لحادث مؤلم بقريتى حيث أطاحت بى سيارة طائشة تسببت فى إصابتى بكسور متعددة فى الفك والأسنان وضعف فى الرؤية وعدم القدرة على تناول الطعام وأصيبت بغيبوبة لمدة 14 يوما وبعد رحلة علاج دامت 4 سنوات لم تفلح محاولات العلاج وتعرضت للتنمر من أقرانى وأبناء القرية وأصيبت بحالة نفس سيئة أدت لبكائى بصفة مستمرة ورغم ذلك لم أفقد ثقتى بالله ونفسى وواصلت دراستى بالجامعة حتى حصلت على ليسانس الآداب هذا العام. وقد هدانى تفكيرى إلى مناشدة الرئيس السيسى لعلاجى على نفقة الدولة حيث قمت بإجراء مداخلة مع أحد البرامج التليفزيونية للمطالبة باستكمال علاج وكانت المفاجأة السارة للاستجابة الفورية لمطلبى وعلاجى على نفقة الدولة.

وتم نقلى إلى مستشفى الزقازيق الجامعى وتم احتجازى بوحدة العناية المركزة وإخضاعى للرعاية الفائقة بإشراف الدكتور عبدالسلام عيد عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات الزقازيق والدكتور وليد ندا المدير التنفيذى للمستشفيات حيث تم تشكيل فريق طبى من جميع التخصصات لتحديد برنامج العلاج.

وقالت صحيفة الجمهورية تحت عنوان "الصحة: مصر نفذت أكبر مسح طبى فى العالم للقضاء على فيروس سي تخصيص 800 قطعة أرض لإقامة وحدات ومراكز طب أسرة"

أعلن وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، تخصيص 800 قطعة أرض لإنشاء وحدات ومراكز طب أسرة جديدة، لإدراجهم ضمن منظومة العمل الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة".

يأتى ذلك فى إطار حرص الدولة على التوسع فى المنشآت الطبية، لتحسين مؤشرات الصحة العامة.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، متابعة الوزير المستمرة وتأكيده على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من الأعمال الخاصة بالإنشاءات والتطوير،وأن يتم التنفيذ وفقا للمعايير الخاصة بمنظومة التأمين الصحى الشامل. وأوضح «عبدالغفار» أن أعمال الإنشاءات والتطوير للوحدات والمراكز تتم وفقا لمعايير الجيل الثالث من مستويات الرعاية الصحية، والذى يتميز بميكنة جميع الخدمات، فضلا عن ربط كافة الوحدات ببعضها البعض مركزيا لتسهيل المتابعة وتقييم مؤشرات أداء الأطقم الطبية والعاملين.

وأضاف أن الوزارة تعمل فى المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة» على رفع كفاءة البنية التحتية لـ24 مستشفى، و1119 وحدة صحية ومركز طب أسرة، و372 نقطة إسعافية، و104 وحدات ومراكز بمحافظات التأمين الصحى الشامل على مستوى محافظات الجمهورية،بهدف تطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، لافتا إلى أن محافظتى الجيزة والمنوفية هما الأعلى فى نسب الإنجاز بالإنشاءات الجديدة والتطوير الشامل ورفع الكفاءة.

وقالت صحيفة الشروق تحت عنوان "مصدر بالتعليم": تصحيح امتحانات الثانوية فى مراحله الأخيرة.. والنتيجة الأسبوع المقبل.. شوقى: نظام التقييم الجديد ساهم فى خفض المجاميع المبالغ فيها"

قال مصدر وزارة التربية والتعليم، إن تصحيح امتحانات الثانوية العامة بالكنترول الرئيسى بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر أوشك على الانتهاء، إيذانا ببدء مرحلة رصد الدرجات ومراجعة النتيجة وتحديد أسماء الأوائل فى جميع الشعب، لإعلان النتيجة فى الأسبوع الأول من أغسطس وفقا لتصريحات وزير التربية والتعليم طارق شوقى.

وأضاف المصدر، لـ«الشروق»، أن أعمال التصحيح تتم إلكترونيا دون تدخل أى عنصر بشرى لضمان الـنـزاهـة وعـدم وجـود أى خطأ بالنتيجة، مع تأمين كامل للكنترول لمنع التلاعب فى أى نتيجة أو تسريبها.

وأشار المصدر إلى أن النتيجة هذا العام ستكون مشابهة لنتيجة العام الماضى من تعديل فى شكل مجاميع الطلاب واختفاء المجاميع المرتفعة التى كانت أساس نظام الامتحانات القديمة فى الثانوية العامة.

وقال وزير التربية والتعليم، إن الوزارة تدقق نتيجة الثانوية العامة أكثر من مرة قبل إعلانها للرأى العام، مؤكدا أنه لا يمكن إعلان النتيجة قبل الأسبوع الأول من أغسطس المقبل، وأن أى كلام يتردد غير ذلك اجتهادات لا أساس لها من الصحة.

وأضاف شوقى، فى تصريحات صحفية، أنه ليس واردا حصول أى من الطلاب على مجموع 100٪، لافتا إلى أن نظام التقييم الجديد المطبق فى امتحانات الثانوية العامة سـاهـم الـعـام المـاضـى فى خفض المجاميع المبالغ فيها لأنه ساعد على تقييم الطلاب بشكل عادل. وأشار إلـى أنـه مـن المـتـوقـع أن تشهد النتيجة هذا العام نفس متوسطات مجاميع العام الماضى، مضيفا أن اختفاء المجموع المبالغ فيه ناتج عن تغيير أسلوب التقييم وطبيعة الأسئلة.

ولفت إلى أن أسئلة امتحانات الثانوية العامة القديمة حتى عام 2017 كـانـت تـقـيـس مـسـتـويـات الحفظ واسترجاع المعلومة، وبالتالى أى طالب كان لديه قدرة الحفظ كان يحصل على نتائج ودرجات مبالغ فيها لا تعبر عن مهارته الحقيقية، ولكن تم اللجوء فى الامتحانات منذ العام الماضى لأسئلة تقيس الفهم والتطبيق والتحليل وهى المستويات العليا للتفكير لتفرز مستوى الطلاب بشكل أوسع، وبالتالى بدأ يظهر تأثير هذا النظام العام الماضى فى مجاميع الطلاب.

فيما قالت صحيفة الشروق تحت عنوان "مصدر بالتموين: خدمة تسجيل أرقام المحمول على بطاقات الدعم متاحة طوال الوقت"

تستمر وزارة التموين فى تلقى طلبات أصحاب بطاقات الدعم الخاصة بتسجيل رقم هاتف محمول مسجل باسم رب الأسرة لدى شركات الاتصالات، على أن يتم تقديم تلك الطلبات من خلال مكاتب التموين المنتشرة بجميع المحافظات أو من خلال موقعى "مصر الرقمية" و"دعم مصر" عبر شبكة الإنترنت.

وقال مصدر مسئول بوزارة التموين، أمس، إن إمكانية تسجيل رقم المحمول مسجل باسم رب الأسرة على بطاقات التموين متاحة طوال الوقت لكل مواطن من أصحاب بطاقات الدعم، فليس هناك عقوبة سيتم فرضها على المواطن حال عدم تسجيله حتى الآن.

وأضاف المصدر، لـ» الشروق»، أن استفادة صاحب بطاقة التموين كبيرة للغاية عند تسجيل رقم محمول صحيح، حيث سيتلقى جميع الرسائل الخاصة بالخدمات الجديدة ومتابعة مستجدات منظومة الدعم بشكل مستمر، بجانب متابعة خطوات تنفيذ طلباته التموينية مثل استخراج بطاقات بدل الفاقد والتالف وغيرها.

وأكد أنه رغم عدم وجود عقوبات على غير المسجلين بجانب استمرار فترة تلقى طلبات التسجيل من جانب الوزارة بشكل مستمر إلا أن معدلات إقبال المواطنين جيدة خلال الفترة الحالية ولم يتبقى سوى 20٪ من البطاقات المستهدفة من التسجيل والتى وصلت لنحو 13.5 مليون بطاقة تموين.

واستثنت الوزارة كبار السن غير القادرين على الحركة من أصحاب بطاقات الدعم من الذهاب لمكاتب التموين مع إمكانية تقدم أحد أفراد أسرته لتسجيل رقم محمول مسجل باسم رب الأسرة نيابة عنه وحال عدم وجـود رقـم مـسـجـل بـاسـمـه يمكن لأحـد أفراد أسرتـه تـقـديم رقم آخر لأحد أفراد الأسرة، مع ضرورة توفير المستند الدال على عدم قدرة رب الأسرة على الذهاب لمكتب التموين وتحديث البيانات.