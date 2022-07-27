أهم الأخبار المتوقعة اليوم الأربعاء 27 يوليو 2022

جدة - نرمين السيد - القاهرة

تعقد اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان أعمال دورتها العادية الخمسين ولمدة يومين بدعوة من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومشاركة الجهات الحكومية المعنية فى الدول الأعضاء والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدنى المتمتعة بصفة مراقب لدى اللجنة، والجهات المعنية فى منظومة العمل العربى المشترك.

القاهرة

تنظم وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب "الإدارة العامة للمشروعات"، مسارات الثانوية العامة ضمن "استثمر وقتك صيف 2022"، وذلك فى إطار فعاليات برنامج "طور وغير"، والذى تنفذه الوزارة بالتعاون مع شركة "مايكروسوفت" ومؤسسة "كير" للتنمية، حيث يتضمن البرنامج جلسة حوارية أونلاين تحت عنوان "أخيرا خلصنا" للدعاية والتعريف بمسارات الثانوية ضمن "استثمر وقتك".

القاهرة

ينظم المعهد القومى للأورام التابع لجامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد عبد المعطى عميد المعهد، يومًا توعويًا حول "أورام الرأس والرقبة"، بقاعة المحاضرات الكُبرى بالمعهد؛ فى إطار حرص الجامعة على المساهمة فى تنفيذ خطة الدولة لتطوير المنظومة الصحية لعلاج الأورام فى مصر.

القاهرة

تنظيم الجزء الثانى من معرض الآثار المؤقت داخل المتحف القبطى لعرض مجموعة متميزة من مقتنيات متحف الفن الإسلامى، بهدف تعريف زائرى المتحفين بالمقتنيات التى يحتويها كل متحف بمجرد زيارة أى متحف منهما.

القاهرة

ينظم مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومى للسينما برئاسة السيناريست زينب عزيز، أمسية سينمائية يعرض خلالها الفيلم النادر "نمرة 6" نسخة عالية الجودة.. وهو من إخراج صلاح أبوسيف رائد الواقعية، ويعتبر أول بطولة لإسماعيل ياسين، وتمثيل كل من حسن كامل وأحمد الحداد ولطفى الحكيم.

القاهرة

تعقد بالقاهرة اجتماعات الجمعية العمومية للشركة الإفريقية لإعادة التأمين، التى يشارك فى أعمالها ممثلو 42 دولة إفريقية ويعكس ذلك مكانة مصر لدى الدول الإفريقية، ودورها الداعم للقضايا الإفريقية الاقتصادية والسياسية والثقافية بجانب سعى الحكومة المصرية لتعزيز وتدعيم العلاقات المصرية الإفريقية، وتكثيف وتوطيد سُبل التعاون فى شتى مجالات التنمية، ترسيخًا للدور الريادى والمحورى الذى تلعبه مصر فى القارة السمراء، وتتزايد أهميته حاليًا فى ظل ما يتعرض له العالم من أزمات اقتصادية.

القاهرة

يحل فريق الأهلى ضيفاً ثقيلا على نظيره مصر المقاصة على استاد الكلية الحربية فى الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدورى ، بعد الفوز على الجونة بهدفين دون رد فى الجولة الأخيرة للمسابقة.

القاهرة

يستعد لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز لخوض مواجهة نظيره نادى البنك الأهلى فى إطار منافسات بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

الإسكندرية

يواجه فريق نادى سموحة نظيره المقاولون العرب فى المباراة التى ستجمع بين الفريقين على أرض ملعب استاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الـ27 لبطولة الدورى الممتاز.

تونس

يفتتح الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن على كومان، بقاعة الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود بمقر الأمانة العامة بتونس، المؤتمر العربى العشرين لرؤساء أجهزة الهجرة والجوازات بمشاركة ممثلين عن وزارات الداخلية فى الدول العربية، فضلاً عن جامعة الدول العربية، مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

الجزائر

يواجه المنتخب الجزائرى لكرة القدم لأقل من 20 عاما، نظيره الليبى، فى إطار الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة للدورة الثامنة لكأس العرب، والتى تستضيفها المملكة العربية السعودية منذ الأربعاء الماضى، وتستمر حتى 6 أغسطس المقبل.

طوكيو

تقيم الحكومة اليابانية جنازة رسمية لرئيس وزرائها السابق شينزو آبى، الذى اغتيل بالرصاص فى تجمع انتخابى هذا الشهر، بالعاصمة طوكيو فى قاعة "نيبون بودوكان" مع دعوة شخصيات أجنبية بارزة.