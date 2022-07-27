افتتاح وتطوير 25 مركزا للعلاج الطبيعى فى 7 محافظات

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، تطوير وافتتاح 25 مركزا للعلاج الطبيعى بالوحدات الصحية ومستشفيات محافظات: "المنوفية، والدقهلية، والغربية، والشرقية، وكفر الشيخ، والبحر الأحمر، والبحيرة".





جاء ذلك خلال الفترة من شهر أبريل وحتى نهاية شهر يونيو من العام الجارى، ضمن خطة الدولة للارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة، أن أعمال التطوير والافتتاحات الخاصة بالوحدات الصحية تضمنت وحدة للعلاج الطبيعى، فى الوحدة الصحية بقرية دبركى بمحافظة المنوفية، و5 وحدات للعلاج الطبيعى بوحدات صحة الأسرة البلامون وغزالة ونوب طريف بإدارة السنبلاوين، وبوحدتى كفر سرنجا ودنديط بإدارة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وقسمين للعلاج الطبيعى بمرسى علم والشلاتين محافظة البحر الأحمر.

وأضاف عبدالغفار أنه تم افتتاح وحدتين للعلاج الطبيعى بالمنشأة الكبرى مركز السنطة وبنا أبو صير مركز سمنود بمحافظة الغربية، ووحدة للعلاج الطبيعى بوحدة طب الأسرة بقرية الزرزورية بأبو كبير محافظة الشرقية، وأخرى بمركز طب أسرة أبو بدوى بمحافظة كفر الشيخ، لافتًا إلى افتتاح 4 وحدات للعلاج الطبيعى بوحدة النجاح إدارة التحرير، وسرنباى إدارة المحمودية، وسيدى عطية إدارة المحمودية، ومركز طبى ناصر بإدارة دمنهور محافظة البحيرة.

وقال الدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطب العلاجى، إنه تم افتتاح 4 أقسام للعلاج الطبيعى بالمستشفيات بهدف زيادة الخدمة المقدمة من العلاج الطبيعى إلى المرضى بجميع المحافظات، وهم قسمين للعلاج الطبيعى بمستشفيى بركة السبع بمحافظة المنوفية، وسيدى سالم المركزى بمحافظة كفر الشيخ، وقسمين للعلاج الطبيعى بوحدتى الغسيل الكلوى بمستشفيى منية النصر وأجا المركزى بمحافظة الدقهلية، مشيرًا إلى افتتاح وحدة لعلاج وتأهيل الأطفال من ذوى الهمم بمستشفى شربين بمحافظة الدقهلية.

من جانبه، أشار الدكتور محمد حسنين رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجى، إلى تطوير 4 أقسام للعلاج الطبيعى بمستشفيات نبروه المركزى، وشربين، ومنية النصر، وبلقاس المركزى بمحافظة الدقهلية، وإمدادهم بالأجهزة الطبية اللازمة، إضافةً إلى تجديد وحدة العلاج الطبيعى بمستشفى الغردقة العام، مضيفًا أنه تم تطوير وافتتاح 17 مركزا للعلاج الطبيعى بمحافظات القاهرة، والقليوبية، ودمياط، وقنا، وبنى سويف خلال الربع الأول من عام 2022.

ولفت حسنين إلى أنه يجرى حصر الاحتياجات المطلوبة من أخصائى العلاج الطبيعى بمديريات الشؤون الصحية والجهات الخارجية، تمهيداً لتكليف دفعة 2020، منوها أنه تم فتح الموقع لتسجيل الرغبات.