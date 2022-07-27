حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الخميس 28-7-2022

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 27 يوليو 2022 08:22 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الخميس 28-7-2022

مهنياً: ساير الأوضاع ولا تعترض، وابتعد عن المواجهة حالياً، وانتظر ريثما تتضح الأمور

عاطفياً: عليك التنبه من بعض الأخبار الكاذبة التي تؤثر سلباً في أوضاعك العاطفية

صحياً: لا تدع الهموم العائلية والمهنية تؤثر سلباً في وضعك الصحي، أخرج من محيطك الضيق

حظك اليوم برج الثور الخميس 28-7-2022

مهنياً: قد تواجه معارضين لخططك، فتحلَّ بالصبر لتتوضح الصورة أكثر، وحاول إقناعهم بوجهة نظرك

عاطفياً: تبحث عن جديد في الحب لتخرج من المأزق العاطفي الذى تمر به، انتبه الى طريقة حديثك مع الحبيب ولا تجرحه

صحياً: السباحة ضرورية كلما سنحت الظروف، ونتائجها مضمونة ومهمة

حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 28-7-2022

مهنياً: الظروف الحالية مناسبة لتقدم على خطوة كبيرة، لن تكون وحيدًا ولن تتعرقل محاولاتك في زيادة رصيدك الشعبي أو تحسين الانطباع عنك

عاطفياً: لا تكن كثير العتاب والا ابتعد الحبيب عنك، وتسمح لك الظروف بتخطي الكثير من الحواجز التي أعاقت ملاقاته أو المصالحة

صحياً: يوم مهمّ للمشاركة في مختلف الأنشطة وعدم رفض تلبية الدعوات بغضّ النظر عن مضمونها

حظك اليوم برج السرطان الخميس 28-7-2022

مهنياً: تأثيرات إيجابية وجيّدة على صعيد العمل، وهذا يترافق مع مطالبك المالية المحقة وقد تبلغ الهدف قريباً

عاطفياً: تتحسن الأوضاع مع الشريك على الصعد كافة، بعد سوء التفاهم الذي ساد بينكما بسبب تدخلات الآخرين

صحياً: لا تورط نفسك في أمور لا ناقة لك فيها ولا جمل، وتسبب اضطراباً لوضعك الصحي

حظك اليوم برج الأسد الخميس 28-7-2022

مهنياً: لا أنصحك اليوم بالمغامرة وكن حذراً في الخطوات التي تقوم بها تجاه الزملاء

عاطفياً: تناقش بعض الأمور المهمة مع الحبيب فلا تفكر فيه بطريقة سلبية

صحياً: تشعر بالراحة النفسية الكبيرة بعدما صارحت الآخرين بما كان يعتريك من آلم داخلي

حظك اليوم برج العذراء الخميس 28-7-2022

مهنياً: من المستحسن عدم المراهنة على أيّ نجاح، لا تتردد في طلب المساعدة والنصيحة من الأصدقاء والأحبّاء

عاطفياً: صحيح أنك تمر بيوم عصيب جراء مشكلات عاطفية، لكن حافظ على رباطة جأشك، وكسّر قيود اليأس

صحياً: سارع إلى دعوة الأصدقاء للقيام بساعة من المشي كل يوم قبل التوجه إلى العمل

حظك اليوم برج الميزان الخميس 28-7-2022

مهنياً: يشير هذا اليوم الى عملية ترويجية ناجحة وإلى عروض مهمة تتلقاها، قد توقع عقداً جديداً أو تباشر عملاً آخر وتسمع كلمات الثناء والتقدير

عاطفياً: تختار الوقت المناسب لتعبر للشريك عن مدى تعلقك به، ما يشعره بالراحة والطمأنينة تجاه العلاقة بينكما

صحياً: محاول إيجاد الوقت للقيام بالتمارين الرياضية المناسبة خير من التقاعس

حظك اليوم برج العقرب الخميس 28-7-2022

مهنياً: الحظوظ تدعم أفكارك وتطلّعاتك وطموحاتك، وقد تجعلك تثير بعض النقاط والتفاصيل وتتعرّض لانتقادات وتجد نفسك محرجاً

عاطفياً: يساعدك الوحي على القيام بأعمال إبداعية فتفرض أفكارك على الشريك وتؤثر فيه

صحياً: يستحسن التقيد بمواعيد وجبات الطعام ثلاث مرات في اليوم، فهذا يكون صحياً ومفيدا

حظك اليوم برج القوس الخميس 28-7-2022

مهنياً: أنبّهك إلى بعض المماطلة أو التأخير في المعاملات، فلا تراهن على الدّقة أو الخبر اليقين

عاطفياً: ينتقل فينوس الى البيت التاسع ليبشّرك بيوم عاطفي افضل بكثير من السابق وتكون على موعد مع تغيير ايجابي، في الجو غزل وغرام وعلاقة ناشئة

صحياً: التقلبات التي قد تطرأ على الصعيد المهني والعاطفي تصيبك بخيبة أمل، وتبقيك في وضع صحي غير مطمئن

حظك اليوم برج الجدي الخميس 28-7-2022

مهنياً: ينتقل فينوس الى البيت الثامن في اواخر الشهر، ليتحدث عن شراكة أو علاقة المال بالحياة العاطفية، انتبه من بعض الفضائح

عاطفياً: التسوية المطروحة مع الشريك، تبدو واقعية ومنطقية لتجاوز الخلافات، احرص على أن تبقى علاقتك به واضحة جداً

صحياً: حاول ان تتخطى القلق، بمزيد من الايجابية فهذا اكثر راحة وسعادة

حظك اليوم برج الدلو الخميس 28-7-2022

مهنياً: قد لا يكون هذا اليوم هو الأفضل على صعيد حياتك المهنية، وقد تواجه بعض المتاعب والخلافات البسيطة

عاطفياً: تصطدم ببعض الأسباب التي تجعلك محبطاً وحزينا لكن ساعة الحقيقة مع الشريك باتت قريبة، فكن مستعداً

صحياً: ساعات الفراغ المتاحة أمامك تشكل فسحة للقيام بالرياضة والتخلص من متاعب العمل

حظك اليوم برج الحوت الخميس 28-7-2022

مهنياً: ان فينوس المنتقل الى البيت السادس اي الى الاسد يركّز على الشؤون المالية، ويجعلك مزاجيًا قليلاً ومتقلّباً وربما تنكبّ على دراسة مشروع مهم لكن حاذر من جرح المقرّبين

عاطفياً: تقلبات الزمان لن تقوى على إضعاف العلاقة المتينة بالشريك، لكن حذار أصحاب النيات المبيتة من فعل ذلك

صحياً: إنتبه لصحتك ولسلامتك وكن متأنيًا في كل شيء، وحذار عدم الوقاية إذا شعرت بألم يحتم عليك مراجعة الطبيب ​