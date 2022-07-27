ظاهرتان قويتان تؤثران على طقس اليوم (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد على صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، إنه من المتوقع استمرار الاستقرار فى الأحوال الجوية والذى معه يسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد بينما يسود طقس حار رطب على السواحل الشمالية.
حالة الطقس اليوم
وأضافت: "من المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى اليوم الأربعاء 36 درجة مئوية، وتظهر الشبورة المائية الخفيفة على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة، كما تنشط الرياح احيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية".
وتوقعت الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم، طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس مائل للحرارة على معظم الأنحاء.
الشبورة
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فمن المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1,5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.
أما حالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى 1,5 متر، فيما تكون الرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.
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