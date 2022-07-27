هل التهنئة بـ العام الهجرى الجديد بدعة؟.. اعرف الصح

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك ردا على سؤال على موقعها الإلكترونى، كشف فيه السائل أن هناك من يقول إن هذه التهنئة بدعة ولا تجوز.

العام الهجري الجديد 1444

وقالت الإفتاء: "التهنئة بقدوم العام الهجرى مستحبة شرعًا، لما فيها من إحياء ذكرى هجرة النبى صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته رضى الله عنهم، وما فيها من معان سامية وعبر نافعة، وقد حث الشرع على تذكر أيام الله وما فيها من عبر ونعم، كما أنه بداية لعام جديد، وتجدد الأعوام على الناس من نعم الله عليهم التى تستحب التهنئة عليها".

وتابعت: "الهجرة حدث عظيم فى تاريخ الأمة الإسلامية، استحقت أن تكون بداية للتقويم الإسلامى، لما مثلته من معانٍ سامية ورفيعة، إذ كانت دليلًا جليًّا على تمسك المؤمنين بدينهم الذين هاجروا إلى المدينة تاركين وطنهم وأهلهم وبيوتهم وأموالهم، لا يرغبون فى شيء إلا فى العيش مسلمين لله تعالى، ولذلك مدحهم سبحانه وأشاد بهم، فقال تعالى: "لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ".

حكم التهنئة بالعام الهجري الجديد 1444

وأشارت الإفتاء إلى أن بداية العام الهجرى فى أول شهر المحرم ليس هو يوم هجرة النبى صلى الله عليه وآله وسلم كما قد يُظَنُّ، بل كانت هجرته صلى الله عليه وآله وسلم فى ربيع الأول، وإنما كان العزمُ على الهجرة والاستعداد لها فى استهلال المحرم بعد الفراغ من موسم الحج الذى وقعت فيه بيعة الأنصار.

ولفتت دار الإفتاء إلى أنه فى التهنئة بـ رأس العام الهجرى الجديد استحضار لعديد من المعانى التى يجوز شرعًا التهنئة عليها، ومنها: الامتثال للأمر القرآنى بتذكر أيام الله تعالى، وما فيها من نعم وعبر وآيات؛ قال تعالى: "وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللهِ".

وكذلك تذكر نصر الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم فى الهجرة على مشركى مكة، بأن يسر له أمر الانتقال إلى المدينة والدعوة إلى الله فيها وحفظه من إيذاء المشركين، وانتقل بذلك من مرحلة الدعوة إلى مرحلة الدولة.. كما أن رأس السنة الهجرية بداية لعام جديد، وتجدد الأيام وتداولها على الناس هو من النعم التى تستلزم الشكر عليها، لأن الحياة نعمة من نعم الله تعالى على البشر، ومرور الأعوام وتجددها شاهد على هذه النعمة، والتهنئة عند حصول النعم مأمور بها.

واستطردت: "وصنف جماعة من العلماء فى استحباب التهنئة عند حصول النعم، كالحافظ ابن حجر العسقلانى فى "جزء التهنئة فى الأعياد"، والحافظ الجلال السيوطى فى "وصول الأمانى بأصول التهانى"، والعلامة الزرقانى فى "رسالة فى التهنئة والتعزية والإصلاح بين الناس، فإذا اجتمعت التهنئة بالأوقات والأحداث السعيدة، مع الدعاء بعموم الخير واستمراره، والبركة فى الأحوال والأوقات كان ذلك أشد استحبابًا وأكثر أجرًا وأدعى لربط أواصر المودة بين المسلمين".

تهنئة العام الهجري الجديد 1444

وردت الإفتاء على المتنطعين الذين يحرمون التهنئة بالعام الهجرى الجديد، قائلة: "الادعاء بأن بداية العام ليست من الأعياد فلا تصح التهنئة عليها، مردود بأن التهنئة لا تقتصر على الأعياد، فهى مشروعة عند حدوث النعم، واندفاع النقم، ولا يخفى ما فى بداية العام من تجدد نعمة الحياة على كل إنسان، ثم إن بداية العام تتكرر، فهى عيدٌ فى المعنى، وأهل اللغة يسمون كل ما يعود "عيدًا".

وقد نص الفقهاء على استحباب التهنئة بقدوم الأعوام، والشهور:

قال شيخ الإسلام زكريا الأنصارى الشافعى فى "أسنى المطالب: "قال القمولى: لم أر لأحد من أصحابنا كلامًا فى التهنئة بالعيد والأعوام والأشهر كما يفعله الناس، لكن نقل الحافظ المنذرى عن الحافظ المقدسى أنه أجاب عن ذلك: بأن الناس لم يزالوا مختلفين فيه، والذى أراه أنه مباح لا سنة فيه ولا بدعة".

واختتمت: "بناء على هذا، فإنه يستحب التهنئة بقدوم العام الهجرى الجديد لما فى التهنئة به من إحياء ذكرى هجرة النبى صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته رضى الله عنهم، وما فيها من معان سامية وعبر نافعة".