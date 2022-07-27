الإهمال فى العمل.. الإفتاء تحذر: خيانة ومكر وخداع

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، خلال حملة دار الإفتاء بعنوان "من حقك أن تعرف" والتى تفرد لها الدار بثا مباشرا يوميا فى تمام الساعة الـ 11 على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".

الاهمال فى العمل

قالت الإفتاء: "الموظَّف أو العامل مُؤتمَنٌ على العمل الذى كُلِّف به وفُوِّض إليه، وعدم تأديته إياه على الوجه المطلوب منه مع أخذه الأُجرة عليه هو أمر محرَّم شرعًا".

وأضافت: "إهمال العمل والتقصير فيه يُعدُّ خيانةً للأمانة، ومِن جُملة الغِشِّ والمَكْر والخِدَاع، وهو أيضًا مخالفة يخضع تقييمُها لسلطة الجزاء الإدارى، وإنه إذ يُشدَّد فى تأديب الـمُقَصِّر ومُؤاخذته، فإنه يُنْصَح بإثابة الموظف أو العامل حال إخلاصه وتفانيه فى أداء عمله".

حكم نشر الشائعات

وكانت دار الإفتاء قد حذرت من جديد من نشر الشائعات بين أفراد الأمة، مشددة على آثارها السيئة على الفرد والمجتمع.

وقالت الإفتاء على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "نقل الشائعات والأخبار غير الموثوقة على وجه الجزم بها هو أمر محرم ومنهى عنه شرعًا، فإذا كان ذلك فيما يخص الشأن العام كان أشد خطرًا وأعظم أثرًا".

وأضافت: "يزداد الأمر جرمًا وإثمًا إذا كان فى أوقات الأزمات، أو كان نشرًا للبلبلة بين الناس وزعزعةً للاستقرار، لأنه حينئذ يكون من "الإرجاف" فى الأرض، وهذا من كبائر الذنوب التى توعد الله أصحابها، ولعن مثيريها، وحاربهم أشد المحاربة، وقاتلهم أعظم المقاتلة، ويحرم تناقل هذه الأخبار غير الموثوقة وإشاعتها، سواء علم الإنسان بكذبها أم لم يعلم".

حكم نشر الشائعات

واستطردت دار الإفتاء معبرة عن حكم نشر الشائعات: "ويزداد الأمر إثمًا وجرمًا إذا كان تناقلها فى أمر العامة أو فى أوقات الأزمات أو فيما يهدد أمن المواطنين وسلامتهم، وقد أرشد القرآن الكريم إلى السلوك القويم فى دفع الفتن وثقافة حسن الظن، والأخذ على يد الخوارج المرجفين، وأعداء الوطن المنافقين".