وكشفت مرور القاهرة أن استكمال تنفيذ أعمال رفع الكمرات بـ مشروع المونوريل بالقاهرة يستلزم الإغلاق الكلى لـ امتداد شارع حسن المأمون بالوصلة من محور المشير، وحتى كوبرى الوفاء والأمل بالاتجاه القادم من محور المشير تجاه شينزو آبى مع تحويل حركة المرور للقادم من محور المشير طنطاوى، واستكمال السير تجاه محور أبو زيد خضر، ثم يمينا باتجاه محور شينزو آبى بـ مناطق مدينة نصر.
المونوريل
وأشارت إلى أن مدة تنفيذ الأعمال ستكون لمدة 3 ليالٍ فقط، بدايةً من الساعة 10 مساءً، وحتى الساعة 6 صباح اليوم التالى، وستبدأ الأعمال بداية من الساعة 10 مساء أمس الثلاثاء.
ومن جانبها، ستقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تحويلات مرورية لـ استكمال تنفيذ أعمال مونوريل القاهرة (تفاصيل) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.