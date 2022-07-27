تحويلات مرورية لـ استكمال تنفيذ أعمال مونوريل القاهرة (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، تزامنا مع استكمال تنفيذ أعمال رفع الكمرات بـ مشروع المونوريل بالقاهرة.





وكشفت مرور القاهرة أن استكمال تنفيذ أعمال رفع الكمرات بـ مشروع المونوريل بالقاهرة يستلزم الإغلاق الكلى لـ امتداد شارع حسن المأمون بالوصلة من محور المشير، وحتى كوبرى الوفاء والأمل بالاتجاه القادم من محور المشير تجاه شينزو آبى مع تحويل حركة المرور للقادم من محور المشير طنطاوى، واستكمال السير تجاه محور أبو زيد خضر، ثم يمينا باتجاه محور شينزو آبى بـ مناطق مدينة نصر.

المونوريل

وأشارت إلى أن مدة تنفيذ الأعمال ستكون لمدة 3 ليالٍ فقط، بدايةً من الساعة 10 مساءً، وحتى الساعة 6 صباح اليوم التالى، وستبدأ الأعمال بداية من الساعة 10 مساء أمس الثلاثاء.

ومن جانبها، ستقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة.