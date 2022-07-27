أمريكا: نلتزم بأمن المياه فى مصر ودعم التسوية بشأن سد النهضة

جدة - نرمين السيد - التقى المبعوث الأمريكى الخاص للقرن الإفريقى مايك هامر بمسؤولين مصريين رفيعى المستوى لدفع الجهود الدبلوماسية لتسوية بشأن سد النهضة الإثيوبى الكبير بما يدعم الاحتياجات المائية والاقتصاد ومعيشة كل مواطنى مصر والسودان واثيوبيا.





وصرح المبعوث الخاص هامر قائلا: "جئت إلى القاهرة فى أول رحلة رسمية للمنطقة لأستمع إلى آراء شركائنا المصريين بشأن القضية الهامة المتعلقة بسد النهضة الإثيوبى الكبير، ولفهم احتياجات مصر المائية بشكل أفضل. نشارك بنشاط فى دعم طريق دبلوماسى للمضى قدمًا تحت رعاية الاتحاد الإفريقى للتوصل لاتفاق يوفر الاحتياجات طويلة الأجل لكل مواطن على امتداد نهر النيل."

خلال لقائهما مؤخرا، أعرب الرئيس بايدن للرئيس السيسى مجدداً عن دعم الولايات المتحدة للأمن المائى لمصر، وصياغة قرار دبلوماسى يحقق مصالح جميع الأطراف ويسهم فى إقامة منطقة أكثر سلامًا وازدهارًا. ركزت زيارة المبعوث الخاص هامر إلى القاهرة، والتى جاءت بعد أيام فقط من لقاء الرئيسين بايدن والسيسى، على هذه الأولوية.

وفى وزارة الخارجية، التقى المبعوث الخاص هامر بفريق مشترك من الجهات المسؤولة عن مفاوضات سد النهضة مع إثيوبيا والسودان. كما التقى المبعوث الخاص هامر فى البرلمان بالنائب كريم درويش رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب.

على مدار العقود الأربعة الماضية، قدمت الولايات المتحدة أكثر من 3.5 مليار دولار لتعزيز الأمن المائى فى مصر من خلال توفير المياه النظيفة لربع سكان مصر، وتطوير خدمات معالجة المياه فى القاهرة والإسكندرية، وتحديث محطة توليد الكهرباء فى سد أسوان، وبناء البنية التحتية للمياه لسكان شمال سيناء. وتأتى مشاركة المبعوث الخاص هامر فى سد النهضة امتداداً لهذا السجل القوى وتاريخ الشراكة الأمريكية مع مصر.

وخلال الاجتماعات، سلّمت القائمة بالأعمال نيكول شامبين دعوة من البيت الأبيض للرئيس السيسى لحضور قمة القادة الأمريكية الأفريقية التى ستنعقد فى الفترة من 13 إلى 15 ديسمبر 2022. مشاركة مصر فى القمة ستساعد المنطقة وتعزز العلاقات الأمريكية المصرية والعلاقات الأمريكية الأفريقية، بينما نعمل معًا لمواجهة التحديات العالمية.