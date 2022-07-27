تعليم الغربية: الانتهاء من الاستعدادات لامتحانات الدبلومات الفنية

جدة - نرمين السيد - صرح المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، بأن المديرية أنهت استعداداتها لامتحان الدور الثانى الدبلومات الفنية على مستوى الإدارات التعليمية العشر والمحافظة والتى تبدأ اعتبارا من السبت الموافق 30 يوليو 2022 إلى 12 أغسطس 2022.





وقال إنه تم الانتهاء من تجهيز وفرش جميع مقار اللجان المخصصة لامتحانات الدبلومات الفنية الدور الثانى 2022 وعددها 20 لجنة، منها 12 لجنة للتعليم الثانوى الصناعى، ولجنة للتعليم الثانوى الزراعى، و7 لجان للتعليم الثانوى التجارى والفندقى، مشيرا إلى أن عدد الطلاب بجميع اللجان والنوعيات 9189 طالبا وطالبة.

وأضاف أنه تم الانتهاء من تجهيز وفرش الاستراحات الخاصة بالسادة القائمين بأعمال الامتحان بواقع 19 استراحة باجمالى 718 سريرا، لافتًا إلى أنه تم تعقيم وتطهير جميع مقار اللجان والاستراحات بمعرفة إدارة الأمن والأزمات والكوارث بالمديرية والادارات، وتشكيل غرفة عمليات المديرية والإدارات لمتابعة سير امتحانات الدبلومات الفنية للدور الثانى.

وأكد أن غرف عمليات المديرية والإدارات العشر متواصلة على مدار الساعة لمتابعة موقف اللجان وتذليل أى عقبات قد تواجه السادة رؤساء اللجان.

وتمت مخاطبة الجهات المعنية الامنية والشرطية لتأمين امتحانات الدبلومات الفنية لدور الثانى 2022، كما تم تسليم أجهزة الكاشف الحرارى بالليزر لكل لجنة لقياس درجة حرارة الطلاب قبل دخول اللجان وتم توزيعها طبقا لاعداد الطلاب بكل لجنة، إلى جانب تسليم العصا الالكترونية للكشف عن أجهزة المحمول لجميع اللجان.

كما تم التنبيه على جميع الطلاب بالحضور قبل بداية اللجان للتأكد من اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والتعقيم، وتم نشر التعليمات والتنبيهات الخاصة بالطلاب أثناء الامتحانات مثل "حظر استخدام أدوات الغير أو تداول زجاجات المياه أو المشروبات أو المأكولات والتزام الطالب بتوفر احتياجاته وأدواته الشخصية".