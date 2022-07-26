نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لينك… موقع تنسيق الكليات العسكرية (الثانوية – الجامعيين) 2023 استمارة التسجيل tansiq في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم رابط موقع تنسيق الكليات العسكرية، حيث زاد البحث بين الراغبين في الانضمام للكليات والمعاهد العسكرية التابعة للقوات المسلحة في جمهورية مصر العربية، حيث تم تفعيل موقع مكتب تنسيق الكليات والمعاهد العسكرية التابع لوزارة الدفاع المصرية منذ قليل للجامعيين، ويتبقى ساعات أو أيام قليلة على تفعيله لطلبة الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية، وسنتعرف معكم في هذا المقال على الشروط العامة للتقديم، والطريقة الصحيحة لتعبئة الاستمارة قبل التوجه إلى مقر مكتب تنسيق الكلية الحربية لسحب الملفات، فتابعوا معنا.

تنسيق وزارة الدفاع

وتم الإعلان منذ حوالي يومين في المؤتمر الصحفي الذي عقده السيد مدير مكتب التنسيق في الكليات والمعاهد العسكرية عن الشروط العامة للقبول بالدفعة الجديدة بالأكاديمية المصرية العسكرية، وهذا بعد تصديق السيد وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق الاول محمد زكي عن قبول دفعة جديدة للعام الدراسي 2022 – 2023، وهذا لخريجي الثانوية وما يعادلها من الشهادات، وخريجي الجامعات الحكومية والخاصة.

وسيتم قبول الطلاب الجامعيين من خريجي هذا العام 2021 والعام الماضي 2022، وسيتم قبول التخصصات التي يحتاجها قطاع القوات المسلحة.

بالنسبة للثانوية فسيتم قبول الثانوية العامة، والثانوية الأزهرية، والدبلومات الفنية، والمصريين الحاصلين على الشهادات المعادلة من الخارج.

شروط القبول في الكليات والمعاهد العسكرية

ويوجد قائمة شروط عامة يجب على جميع المتقدمين الاستيفاء بها، وتختلف الشروط من كلية إلى كلية وإلى معهد وهذا حسب المتطلبات، وخاصة فيما يتعلق بالتخصص الذي يتخرج منه الطالب، أو في الطول في بعض الأحيان، والسن بخصوص خريجي الجامعات، ولكن تتفق الكليات جميعها في الشروط التالية، فتابعوا:

أن يكون الطالب ووالديه وأجداده مصريين الأصل والجنسية.

خلو الفيش (السجل) الخاص بالطالب من أي سوابق جنائية أو مخلة بالشرف والأمانة.

اللياقة الطبية، وعدم وجود أي عيوب طبية أو خلقية تتسبب في الإعفاء من الخدمة العسكرية.

تقديم البيانات الصحيحة في استمارة الالتحاق بالكليات العسكرية لموقع التنسيق وزارة الدفاع.

اجتياز كافة الاختبارت المطلوبة داخل الكلية.

سحب ملف التقديم ودفع مصاريف الملف، والحضور في الموعد الذي تحدده الوزارة لك لأداء الاختبارات في المقر الذي تحدده لك.

وقد تابعنا معكم أيضا تنسيق كلية الشرطة 2023، وتابعنا معكم بشكل مفصل تنسيق المعهد الفني بالقوات المسلحة، وهذا في موقعكم ثقفني.

رابط موقع تنسيق الكليات العسكرية

وقد قامت الوزارة منذ قليل بتفعيل التقديم الإلكتروني في الموقع الخاصة بها، وهذا ما يمكنكم عمله سواء لطلاب الثانوية أو الجامعيين بكل سهولة ويسر، فتابع الخطوات التالية:

اذهب إلى موقع مكتب التنسيق التابع للقوات المسلحة المصرية tansiq.mod.gov.eg .

. اضغط على تسجيل (ثانوية أو جامعيين) على حسب.

ثم اضغط على طلب إلتحاق إلكتروني.

عبئ البيانات الخاص بك المطلوبة (الرقم القومي، الاسم، تاريخ الميلاد، اسم الام، النسبة المئوية، محل السكن، الكلية، إلخ).

اختر سنة المؤهل 2022 أو 2021.

اكتب الكود الظاهر أمامك، وبعد التأكد من البيانات اضغط على أيقونة حفظ نهائي للبيانات.

بعدها اطبع النموذج في أي مكتبة بالقرب منك.

ونفضل أن تقوم بهذه الخطوات كما شرحنا خطوة بخطوة باستخدام جهاز كمبيوتر، تحتفظ بالملف pdf وتقوم بطباعته في أي مكتبة بالقرب منك.

مع العلم أن الوزارة شددت في الموقع الإلكتروني أنه لن يتم التعامل أو سحب الملف بدون الاستمارة الخاصة بالتقديم الإلكتروني في الموقع، وهذا التنبيه حتى لا تتكبدوا عناء الذهاب إلى مكتب التنسيق في الزحام الشديد بدون أن تفعلوا شيئا، فتابعوا معنا في ثقفني.