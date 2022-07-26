الاتحاد السكندرى بـ10 لاعبين يفوز على إنبى بثنائية فى الدورى.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 26 يوليو 2022 11:25 مساءً - حقق فريق الاتحاد السكندرى الفوز على نظيره إنبى بنتيجة 2 / 1 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على ستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري المصري الممتاز.

أحراز أهداف الشوط الأول حيث تقدم فريق الاتحاد السكندرى عن طريق بنيامين بواتينج في الدقيقة 15 بينما تعادل لفريق إنبى مصطفى شلبى في الدقيقة 33 من علامة الجزاء بينما تمكن السيد سالم من أحراز هدف الفوز لفريق سيد البلد في الدقيقة 77 من عمر المباراة من علامة الجزاء.

بهذة النتيجة يحتل فريق الاتحاد السكندرى المركز العاشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 33 نقطة بينما توقف رصيد إنبى عند النقطة 30 محتلا المركز الثانى عشر.

وتعرض خالد الغندور لاعب فريق الاتحاد السكندرى للطرد فى الدقيقة 73 عقب عرقلة على فوزى لاعب إنبى مما استدعى الفار الحكم عبدالعزيز السيد لطرد اللاعب .

ويخوض فريق الاتحاد السكندرى بقيادة عماد النحاس المدير بتشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى .. صبحي سليمان .

في خط الدفاع .. محمود شبانة والسيد سالم و عبد الله نصيب وصبري رحيل .

في خط الوسط .. هشام صلاح و مورو وخالد الغندور ومروان عطية .

في الهجوم .. إبراهيم حسن وبنجامين.

بينما جاء تشكيل فريق إنبى بقيادة البرتغالي جورفان فييرا كالتالى :

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي .

خط الدفاع : علي فوزي - إبراهيم يحيى - إبراهيم القاضي - خالد رضا .

خط الوسط: مصطفى شكشك - أحمد يوسف - أحمد العجوز - جرجس مجدي - مصطفى شلبي .

خط الهجوم : إبراهيم جلال .