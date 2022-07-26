الأوقاف: جمع أكثر من 205 ملايين جنيه صكوك أضاحى وإطعام هذا العام

جدة - نرمين السيد - وتوجه وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، فى تصريح مساء اليوم، بكل الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى على اهتمامه بالمواطن المصرى بصفة عامة، والأسر الأولى بالرعاية وبرامج الحماية الاجتماعية بصفة خاصة، مشيدا بتوجيهات الرئيس بشأن حزمة الحماية الاجتماعية الإضافية التى وجه بها.

وقال جمعة إن وزارة الأوقاف، بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعى، مستمرة فى توزيع لحوم الأضاحى على مدار العام، فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.