جدة - نرمين السيد - وتوجه وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، فى تصريح مساء اليوم، بكل الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى على اهتمامه بالمواطن المصرى بصفة عامة، والأسر الأولى بالرعاية وبرامج الحماية الاجتماعية بصفة خاصة، مشيدا بتوجيهات الرئيس بشأن حزمة الحماية الاجتماعية الإضافية التى وجه بها.
وقال جمعة إن وزارة الأوقاف، بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعى، مستمرة فى توزيع لحوم الأضاحى على مدار العام، فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأوقاف: جمع أكثر من 205 ملايين جنيه صكوك أضاحى وإطعام هذا العام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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