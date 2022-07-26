رامى رضوان: «ذا لاين» انعكاس لمجتمعات مستقبلية صديقة للبيئة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقال رضوان فى حلقة من برنامج "مساء dmc" اليوم الثلاثاء " فىيه برنامج عمل مهم جدا فى السعودية وهو الاعتماد على مصادر دخل غير نفطية، والفكر المدبر لها الأمير محمد بن سلمان، والملك سلمان بن عبدالعزيز".

وأضاف رضوان "من هذه المشروعات مشروع كبير جدا وصف بأنه الحلم وهو مشروع نيوم وجزء منه له علاقة بالأردن ومصر، وأوضح الأمير بن سلمان أنه سيتم ضخ استثمارات فى مصر فى إطار هذا المشروع إلى جانب الاستثمارات التى ضخها فى المشروعات الأخرى".

وأوضح رضوان "تابعنا تصاميم مدينة ذا لاين التى تعكس المجتمعات المستقبلية صديقة البيئة هذا المشروع يعتمد كليا على الطاقة المتجددة، وسيتم إقامته على مساحة 34 كم مربع، ويتسع تقريبا لـ 9 مليون نسمة".

وتابع "ستضم المدينة قطار فائق السرعة، سيصل بين طرفى المدينة فى 20 دقيقة، وذا لاين مجرد مشروع من مجموعة مشاريع استثمارية وصناعية ضخمة التى ستقام فى مشروع نيوم، وده كان فكرته طرحت فى أكتوبر العام الماضى وجارى العمل عليه، ويقع على البحر الأحمر وخليج العقبة على مساحة 26500 كم مربع، وتكلفته الإجمالية 500 مليار دولار".

وأشار رضوان "مشروع نيوم يمتد من شمال غربى المملكة ويشتمل على أراضى داخل الأردن ومصر، والسعودية ومصر أنشئا صندوق مشترك بقيمة 10 مليار دولار لتطوير أراضى على مساحة 1000 كم مربع، فى جنوب سيناء".