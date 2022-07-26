 دعوة من البيت الأبيض للرئيس السيسى للمشاركة فى القمة الأمريكية-الإفريقية  

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال الاجتماعات التى عقدها المبعوث الأمريكى الخاص للقرن الإفريقى مايك هامر مع عدد من المسئولين المصريين رفيعى المستوى خلال زيارته إلى القاهرة.

وأكدت السفارة الأمريكية - فى بيان صحفى - أن مشاركة مصر فى القمة ستساعد المنطقة وتعزز العلاقات الأمريكية المصرية والعلاقات الأمريكية الإفريقية، "بينما نعمل معًا لمواجهة التحديات العالمية".

وذكرت السفارة الأمريكية بالقاهرة أن المبعوث الأمريكى التقى خلال زيارته إلى القاهرة بمسؤولين حكوميين مصريين رفيعى المستوى لدفع الجهود الدبلوماسية لتسوية بشأن سد النهضة الإثيوبى الكبير بما يدعم الاحتياجات المائية والاقتصاد ومعيشة كل مواطنى مصر والسودان وإثيوبيا.

ونقلت السفارة الأمريكية عن المبعوث الخاص قوله إنه يقوم بزيارة إلى القاهرة فى أول جولة رسمية له للمنطقة للاستماع إلى آراء "شركائنا المصريين بشأن القضية المهمة المتعلقة بسد النهضة الإثيوبى الكبير، ولفهم احتياجات مصر المائية بشكل أفضل".

وأكد المبعوث الأمريكى الخاص للقرن الإفريقى مايك هامر، أن الولايات المتحدة تشارك بنشاط فى دعم طريق دبلوماسى للمضى قدمًا تحت رعاية الاتحاد الإفريقى للتوصل لاتفاق يوفر الاحتياجات طويلة الأجل لكل مواطن على امتداد نهر النيل.

وأوضحت السفارة أن المبعوث الخاص هامر اجتمع فى وزارة الخارجية مع فريق مشترك من الجهات المسؤولة عن مفاوضات سد النهضة مع إثيوبيا والسودان، وكذلك فى البرلمان مع كريم درويش رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب.

وأشارت إلى أنه خلال لقائهما مؤخرا، أعرب الرئيس الأمريكى جو بايدن للرئيس عبد الفتاح السيسى مجددًا عن دعم الولايات المتحدة للأمن المائى لمصر، وصياغة قرار دبلوماسى يحقق مصالح جميع الأطراف ويسهم فى إقامة منطقة أكثر سلامًا وازدهارًا.

وأضافت السفارة الأمريكية أن زيارة المبعوث الخاص هامر إلى القاهرة، والتى تأتى بعد أيام فقط من لقاء الرئيسين بايدن والسيسى، ركزت على هذه الأولوية.

وذكرت أنه على مدار العقود الأربعة الماضية، قدمت الولايات المتحدة أكثر من 3.5 مليار دولار لتعزيز الأمن المائى فى مصر من خلال توفير المياه النظيفة لربع سكان مصر، وتطوير خدمات معالجة المياه فى القاهرة والإسكندرية، وتحديث محطة توليد الكهرباء فى سد أسوان، وبناء البنية التحتية للمياه لسكان شمال سيناء.

وأوضحت السفارة أن مشاركة المبعوث الخاص هامر فى دعم الجهود الدبلوماسية المتعلقة بسد النهضة تأتى امتدادًا لهذا السجل القوى وتاريخ الشراكة الأمريكية مع مصر.