رئيس لجنة كورونا لـ«دوت الخليج»: لسنا فى حاجة لعودة مستشفيات العزل

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن 95% من الإصابات بالمتحور الجديد بسيطة، والمرضى يتلقون العلاج بمنازلهم، والـ5% المتبقين حالاتهم ما بين متوسطة وشديدة الخطورة.





وأكد حسنى، فى تصريح خاص لـ"دوت الخليج"، أنه لا توجد حتى الآن نية لعودة مستشفيات العزل مرة أخرى، لأن أغلبية الإصابات بسيطة لا تستدعى دخولها إلى مستشفيات أو رعايات مركزة، مشيرا إلى أنه لديهم الإمكانية والقدرة على استخدام تلك المستشفيات، لكن ليس فى حاجة حتى الآن لعودة المستشفيات لعزل حالات كورونا مرة أخرى. وأشار رئيس لجنة كورونا، إلى أنه يوجد هناك أقسام ووحدات رعايات مجهزة داخل المستشفيات، لاستقبال حالات كورونا الحرجة، مضيفا: لدينا إستراتيجية مرنة فى التعامل مع فيروس كورونا، ونمتلك كافة المؤن والمستلزمات والكوادر الطبية المدربة على التعامل مع كافة الحالات الطارئة.

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