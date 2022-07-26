سارة صبرى لـ«مساء DMC»: نافست 7 آلاف شخص حول العالم من أجل زيارة الفضاء

جدة - نرمين السيد - وأضافت سارة صبرى، فى مداخلة لبرنامج "مساء DMC" مع الإعلامى رامى رضوان على قناة DMC، إنها حصلت على تدريب العام الماضى يسمى Analog astronaut يؤهلها للقيام برحلات على القمر والمريخ، وبعد حصولها على التدريب قدمت على برنامج يسمى "الفضاء من أجل الإنسانية" وتم اختيارها من بين 7 ألاف شخص حول العالم لزيارة الفضاء بسبب عدة معايير ومن أبرزها امتلاكها لشركة تعمل فى مجال الفضاء.
وأشارت إلى أنها تسمى رائد فضاء مواطن، مضيفة: أنا أقوم بتدريبات قبل الرحلة للتحضير لها والاستفادة القصوى منها، ووقعت على اتفاق معهم على تطبيق ما تعلمته على الأرض ويجرى الآن تصميم زى الفضاء الخاص بى.
وحول موعد انطلاق الرحلة إلى الفضاء قالت إنه سيتم الإعلان عنه قريبا، مشيرة إلى أن مدة الرحلة 11 دقيقة.
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