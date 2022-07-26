نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تنسيق كلية الشرطة 2023/2022 شروط القبول وموعد التقديم الرسمي في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت وزارة الداخلية بالإعلان عن تنسيق كلية الشرطة للطلاب الذين يريدون الالتحاق بها لعام 2023/2022، قالت وزارة الداخلية بأنها سوف تقوم بإذاعة مؤتمر صحفي يتحدثون فيه عن كلية الشرطة وتنسيقها، يستطيع أي طالب حاصل على شهادة الثانوية العامة التقديم في هذه الكلية وأيضًا قامت وزارة الداخلية بتحديد شروط القبول، وجميع طلاب الثانوية العامة يتوقعون انخفاض نسبة تنسيق هذه الكلية أما الطلاب الحاصلين على الليسانس والبكالوريوس يتم قبولهم بحد أدنى تقدير مقبول.

شروط التقديم في كلية الشرطة لعام 2022/ 2023

قامت وزارة الداخلية بتحديد الشروط الخاصة بتقديم الطلاب في كلية الشرطة من هذه الشروط التالي:

يجب أن يكون الطالب ذات الجنسية المصرية من أب وأم مصريين.

يجب أن يكون الطالب ذات سمعة حسنة ولا يكون ارتكب أي خطأ أو جريمة بمعنى أصح أو أمر يخل بالشرف أو الأمانة العامة.

يجب أن لا يكون الطالب حاصل علي أي فصل من خدمة حكومية بحكم أو أخذ حكم بقرار تأديبي.

أن يكون الطالب لديه لياقة صحية وبدنية.

يجب أن يكون الطالب طوله أكثر من 170 سنتيمتر ويكون سنة 22 لا أكبر ولا أقل.

يجب أن ينجح الطالب في الكشف الطبي.

على الطلاب أن لا يكون متزوج في فترة الأكاديمية.

يجب أن يكون الطالب حاصل على شهادة الثانوية أو ماجستير أو ليسانس.

أن يكون الطالب حاصل على مجموع جيد في الثانوية.

موعد التقديم في كلية الشرطة لعام 2022

قامت وزارة الداخلية بتحديد موعد التقديم في كلية الشرطة ويبدأ التقديم من يوم الاثنين القادم 15 حتى يوم 15 من شهر سبتمبر المقبل، يقوم الطلاب الحاصلين على الليسانس الخاص بكلية الحقوق سواء الحاصل على الليسانس ذكر أو أنثى وأيضًا بكالوريوس التربية الرياضية الخاص بالإناث، يفتح باب التقديم للحاصلين على المؤهلات الجامعية المتنوعة والعديدة من بكالوريوس، ليسانس، ماجستير، دكتوراه، جميع الشهادات العالية.

رابط التقديم في كلية الشرطة لعام 2023/2022

قامت أكاديمية الشرطة بالإعلان عن رابط التقديم في الكلية، للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والثانوية الأزهرية وأيضًا المتخرجين من كلية الحقوق.

يبحث العديد من الطلاب عن هذا الرابط وهو سهل الاستخدام ويستطيع جميع الطلاب التقديم من خلاله دون مواجهة صعوبة أو مشكلة.