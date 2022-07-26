سواريز يعلن عودته رسميا لفريق ناسيونال الأوروجويانى

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 26 يوليو 2022 10:27 مساءً - أعلن النجم الأوروجويانى لويس سواريز، مساء اليوم الثلاثاء، توصله لإتفاق للعودة لصفوف فريقه السابق ناسيونال الأوروجويانى بشكل رسمي بدءا من الموسم المقبل 2022-2023 فى صفقة انتقال حر.

وانتهى عقد لويس سواريز مع ناديه السابق أتلتيكو مدريد الإسباني، والذى قضى معه آخر موسمين، قادما من فريق برشلونة.

وقال سواريز فى فيديو نشره عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "لقد توصلت الآن إلى اتفاق مسبق للانضمام إلى ناسيونال الاورجوياني ، كان من المستحيل بالنسبة لي أن أقول لا لهذه الفرصة".

وغادر سواريز فريق ناسيونال إلى أوروبا لأول مرة عندما انضم إلى فريق جرونينجن الهولندي من ناسيونال فى عام 2006. بعد موسم غادر إلى أياكس وبعد أربع سنوات في أمستردام انضم إلى ليفربول حيث انتقل بمباراته إلى المرحلة التالية مستوى.

وقضى سواريز ثلاثة مواسم في آنفيلد قبل أن ينضم إلى برشلونة ويصبح أحد أعظم الهدافين الذين لعبوا للنادي في السنوات الست التي قضاها هناك. لقد أمضى العامين الماضيين في أتلتيكو مدريد ، وقادهم إلى المجد في الدوري الإسباني في 2020/21.