رامى رضوان : قرارات الرئيس السيسى تحمى الأسر الأكثر احتياجا (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وعلق رامى رضوان قائلًا: "إن الصورة الاقتصادية العالمية المقبلة غير مبشرة وصعبة خصوصًا بعد تطورات الأزمة الروسية والأوكرانية وظهور أزمة تايوان، تزيد من الأمور تعقيدًا".

وأشار إلى أن الدولة المصرية تحركت بشكل فورى لدعم الأسر الأكثر احتياجًا، وأن قرارات الرئيس السيسى تحمى هذه الأسر.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه بالتوسع فى إجراءات الحماية الاجتماعية للمواطنين خلال اجتماعه، مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى، بأن الاجتماع تناول متابعة جهود إجراءات الحماية الاجتماعية لمجابهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية.