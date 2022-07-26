حملة مكبرة فى عدة محافظات لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة

جدة - نرمين السيد - شنت الأجهزة التنفيذية حملة مكبرة فى عدة محافظات اليوم الثلاثاء، لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وعلى أراضى أملاك الدولة وإزالة الإعلانات المخالفة وغير المرخصة والعشوائية بجانب حملات نظافة لرفع المخلفات والقمامة من الشوارع.





ففى الأقصر قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزينية شمال الأقصر بشن حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة، بجانب حملة نظافة لرفع المخلفات والقمامة من الشوارع، والتى أسفرت عن تنفيذ أعمال استرداد لمساحة 266 فدان أملاك دولة وذلك ضمن الملفات غير جادة وغير صالحة للتقنين بنطاق المدامود بحرى الصحراوى الشرقى، بجانب رفع 20 طنا من المخلفات والقمامة.

وفى محافظة الدقهلية استمرت أعمال الحملات المكثفة من خلال لجنة الإعلانات بالمحافظة تنفيذا لتكليفات، المحافظ الدكتور أيمن مختار، والتى تستهدف تحسين المظهر الحضارى للمدن، وإزالة الإعلانات المخالفة وغير المرخصة والعشوائية بالتنسيق مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة.

وأوضح تقرير لجنة الإعلانات أنه تم تنفيذ إزالة 2 من الإعلانات المخالفة وغير المرخصة مساحة الإعلان الواحد 128 مترا وتم التحفظ عليها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وفقا لاشتراطات لائحة الإعلانات المقررة.

وفى محافظة شمال سيناء وجه أسامة أحمد عَفش رئيس مركز ومدينة العريش بتشكيل فريق برئاسة سكرتير المجلس وإدارة تحسين البيئة وذلك لرفع تراكمات مخلفات مبانى بالشوارع المحيطة بمنطقة مجمع مدارس كرم أبو نجيلة منذ مدة وتأثيرها على الجو العام والبيئة المحيطة بالمدارس والمعهد الأزهرى بالمنطقة فى إطار توجيهات المحافظ الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة بشأن الحفاظ على البيئة ورفع كل ما يعكر الصفو العام والاستجابة لشكاوى المواطنين، والتى أسفرت عن رفع مايقرب من 50 نقلة "لليوم الثالث على التوالى"، وذلك على نفقة المقاولين ومن تسبب فى تراكم المخلفات.