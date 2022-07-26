محافظ مطروح: تخصيص 567.4 مليون جنيه لمشروعات الخطة الاستثمارية لعام 2023

جدة - نرمين السيد - أعلن محافظ مطروح خالد شعيب، اليوم الثلاثاء، عن تخصيص مبلغ 567 مليونًا و400 ألف جنيه لمشروعات الخطة الاستثمارية المقترحة للعام المالى 2022 /2023، وذلك فى إطار تحسين مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.





وأوضح مدير عام التخطيط والمتابعة بديوان عام المحافظة، محمود إمبابى، أن الخطة الاستثمارية الجديدة تشمل عدة قطاعات، منها قطاع الكهرباء الذى شهد إدراج 52 مشروعًا لمد وتدعيم شبكات كهرباء، وشملت إحلال وتجديد شبكات وتحويلها من هوائى إلى أرضى بمراكز المدن الثمانية، وشراء مهمات إنارة بمراكز المدن بتكلفة 177 مليونًا و566 ألف جنيه.

وفى قطاع الرصف، أضاف أنه تم إدراج 26 مشروعًا لرصف طرق بطول 116.98 كيلو متر بمراكز المدن الثمانية بتكلفة 280 مليونًا و359 ألف جنيه، كما سيتم إدراج 6 مشروعات رفع كفاءة المبانى التابعة للوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية فى 5 مراكز، بجانب رفع كفاءة بعض الميادين وتطوير الشواطئ بتكلفة 30 مليونًا و725 ألف جنيه.

وأشار إلى أن مجال تحسين البيئة يشمل 15 مشروعًا لشراء معدات نظافة تشمل سيارات نقل مختلفة الأحجام بإجمالى 8 معدات فى 6 مدن، وتطوير حديقة برانى، وشراء مهمات نظافة وبلدورات بمراكز المدن الثمانية بتكلفة 21 مليونًا و185 ألف جنيه.

وفى مجال الأمن والإطفاء، قال مدير عام التخطيط إنه تم إدراج 15 مشروعًا فى الخطة الاستثمارية، منها شراء مهمات وأدوات مرورية وكاميرات محمولة ومعدات موتسيكلات وونش مرورى وسيارات مرورية، وإنشاء مبنى وحدة تراخيص للنقل الثقيل والأجرة بالحمام، واستكمال منظومة إطفاء مبنى مرور سيوة، وشراء مهمات وأدوات للحماية المدنية وسيارة إطفاء متوسطة وسيارة مباشرة بلاغات بتكلفة 31 مليونًا و452 ألف جنيه.

وعلى صعيد متصل، أكد شعيب أن محافظة مطروح تسير بخطى ثابتة فى تنفيذ المشروعات التنموية بشتى القطاعات التى تمس الحياة اليومية للمواطنين، والتى من شأنها تحقق تنمية مُستدامة، لافتًا إلى أن المحافظة نجحت فى الانتهاء من تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى الماضى 2021/ 2022 بالكامل، وهو ما يؤكد حرص الأجهزة على الاستفادة من جميع المبالغ المخصصة بإجمالى استثمارات بلغت 487.9 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات خدمية انعكست بالإيجاب على جودة حياة المواطنين.

ووجه المحافظ بضرورة تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة الجديدة طبقًا للجدول الزمنى المقرر، ورفع معدلات الأداء للاستفادة من الاعتمادات المخصصة للمشروعات، مع ضرورة متابعة التزام الشركات المنفذة بالجدول الزمنى المُحدد لإنهائها، والتأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية وفقًا للجودة المطلوبة، مشددًا على ضرورة تكاتف جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والتنسيق فيما بينها لتذليل كافة التحديات التى قد تواجه التنفيذ.

وفى سياق آخر، أشاد محافظ مطروح خالد شعيب بدور هيئة قضايا الدولة الإيجابى، مؤكدًا تقديم كافة أوجه الدعم لدور الهيئة الكبير، وتقدير تعاونها مع الجهاز الإدارى بالمحافظة فى الحفاظ على المال العام.

جاء ذلك خلال استقبال المحافظ، اليوم الثلاثاء، لرئيس هيئة قضايا الدولة بمطروح المستشار سعيد عثمان، متمنيًا له التوفيق فى مهام عمله الجديد خلفًا للمستشار أحمد عبد الغنى.

وأشار شعيب، بحسب بيان، إلى التعاون بين هيئة قضايا الدولة والمحافظة فى عدد من الملفات المهمة، فضلًا عن سرعة إنجازها والدفع بالجهود التنفيذية والتنموية، وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية بتكاتف الجميع والعمل بروح الفريق الواحد من أجل إعلاء مصلحة الوطن والتنمية مع الارتقاء بجودة حياة المواطنين والحفاظ على الحقوق والواجبات من أجل الصالح العام.