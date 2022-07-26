مدير العمليات بـ"تذكرتى": آمال ماهر ستغنى أغانى جديدة فى حفلها القادم

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 26 يوليو 2022 09:29 مساءً - قال أحمد عبادة مدير العمليات في شركة تذكرتي، إنه تم التواصل مع الفنانة آمال ماهر وهي رحبت بشدة بالفكرة، ومن المقرر أن يقام الحفل يوم الجمعة المقبل، والجميع متحمس للحفل.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي محمد شردي ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع على قناة "الحياة": "ستغني كل الأغاني الجديدة والقديمة لجمهورها، لا أعرف الأغاني الجديدة التي ستغنيها ولكنها وعدت جمهورها بأغاني جديدة في الحفل الذي سيقام يوم الجمعة".

وقال: "أسعار التذاكر 650، و1000، و1500 جنيه، والسعة الاستيعابية للمسرح ستكون 2500 كرسي، وجميع الكراسي أوشكت على الانتهاء قبل الحفل بأيام، وسيكون هناك تغطية كاملة للحفل، وسيكون الحفل مسجل".