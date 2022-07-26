إيسترن كومباني يشعل منطقة الهبوط بالفوز على المصري 2-1 .. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 26 يوليو 2022 09:29 مساءً - نجح فريق إيسترن كومباني في الفوز علي المصري البورسعيدي بهدفين مقابل هدف ، في المباراة التي تجمع الفريقين على ستاد برج العرب، ضمن مباريات الجولة 27 من بطولة الدوري الممتاز.

تقدم أحمد متعب لايسترن من خطأ دفاعي في الدقيقة 4، فيما تعادل إلياس الجلاصي للمصري البورسعيدي من ركلة جزاء في الدقيقة 68 ، ونجح ايسترن للتقدم مرة أخري في الدقيقة 85 من ركلة جزاء أحرزها محمد صالح.

وبهذه النتيجة ، يحتل إيسترن كومباني المركز الـ16 برصيد 24 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة، حيث فاز 5 مباريات وتعادل في 9 لقاءات وخسر 13 مباراة أخرى، وسجل لاعبو إيسترن كومباني 26 هدفاً واستقبلت شباكهم 48 هدفاً آخر.

فيما استمر المصري البورسعيدي في المركز العاشر برصيد 31 نقطة .

وجاء تشكيل المصري البورسعيدي على النحو التالى :

في حراسة المرمى: عصام ثروت.

في الدفاع: كريم العراقي، إسلام أبو سليمة، أحمد علاء، عمرو موسى.

في الوسط: فريد شوقي، إيزى إيميكا، إلياس الجلاصي، محمد جريندو، محمد عنتر ، أوستين أموتو

البدلاء: «محمد شحاتة، إسلام المزين، حجاج عويس، حسن علي، عمرو مرعي، أسامة الجزار، أحمد حمودي، مصطفى سلطان، أحمد الشيخ».

وجاء تشكيل إيسترن كومبانى كالتالى:

حراسة المرمى: عمرو حسام

الدفاع: محمد صالح، أحمد عبد الجواد، كمال عبد الواحد، صابر الشيمى

الوسط: الطرابلسى، خالد مصطفى،محمد ناصر مودى، أحمد السيد متعب، محمد رمضان

الهجوم: عماد ميهوب