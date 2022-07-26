متحدث وزارة الصحة: دواء كورونا موجود منذ يناير. وهناك 13 شركة تصنعه . ونوفره فى المستشفيات مجانا

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 26 يوليو 2022 09:29 مساءً - قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن "دواء كورونا موجود منذ يناير 2022، بعد موافقة هيئة الدواء المصرية، ووقتها حصل الدواء على موافقة هيئة الغذاء الأمريكية في ديسمبر 2021، وبعدها حصل على موافقة هيئة الدواء المصرية، وتم توفيره في مصر، وهناك أكثر من 13 شركة مصرية تصنعه".

وأضاف: تم توفير الدواء في مصر، وكان يتم طرحه في المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة، وتم طرحه في الصيدليات الحكومية وأصبح متواجدا بشكل طبيعي"، لافتا أن "سعره مرتبط بتكلفة متعلقة بأسعار المواد الخام، وأنا لست متخصصا في سياسة التسعير، ولكن نوفره في المستشفيات بالمجان".

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة إنه تم رصد ارتفاع إصابات كورونا خلال الفترة الماضية في مصر، موضحا أن الأسبوع الوبائي الأخير، يشهد ثباتا فى نسب الإصابات مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، وبالتالي فهناك استقرار في الإحصائيات الخاصة بالإصابات وحالات الوفاة والحالات التي تحتاج للرعاية المركزة.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي محمد شردي ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع على قناة "الحياة": "في الطبيعي، أن زيادة عدد حالات الإصابات، يزيد معه الحالات التى تحتاج إلى دخول المستشفى، ولكن في الحقيقة أن ذلك لا يحدث، ومن الجيد أن أوميكرون يؤثر على الجزء العلوي من الجهاز التنفسي، وبالتالي خطورته أقل، ولكنه ينتشر بشكل أسرع".

وقال: "التحاليل يتم إجراؤها في مصر، في المعامل التابعة لوزارة الصحة ومعامل القطاع الخاص، والحالات الإيجابية يتم الإبلاغ بها بشكل يومي من خلال تلك الجهات، وبناء عليه يتم عمل الإحصاء الخاصة بالإصابات".

وكان الدكتور عوض تاج الدين، قال في مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" مع الإعلامي سيد علي، أن الدواء المضاد للفيروسات "مونلوبيرافير" سيتوافر في الصيدليات اليوم أو غدا، وبسعر 400 جنيه، مشددا في السياق ذاته، على أن هذا الدواء لا يؤخذ إلا بوصفة طبية، لذا يرجى من كل المرضى الحصول عليه بوصفة طبية من أطباء الصدر، لأن هناك حالات ليست بحاجة إلى الحصول عليه.