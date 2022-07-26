التعليم العالى: لأول مرة 10 جامعات تكنولوجية تدخل التنسيق هذا العام

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 26 يوليو 2022 09:28 مساءً - قال الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن الوزارة تستعد للعام الدراسي الجامعي الجديد، وهناك تيسيرات كبيرة على الطلاب للتسجيل على الموقع الإلكتروني لأداء اختبارات القدرات، وخلال 48 ساعة سجل على الموقع الإلكتروني 100 ألف طالب.

أضاف عبد الغفار، في مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" مع الإعلامي سيد علي، أن لأول مرة في مصر تدخل التنسيق هذا العام 10 جامعات تكنولوجية، وبها تخصصات تكنولوجية مطلوبة في السوق المصري والإقليمي وبكل دول العالم مستقبلا، ولها اختبارات قدرات يمكن للطلاب تأديتها.

وتابع المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، أن الجامعات الأهلية والحكومية والخاصة بها تخصصات في مجال الحاسبات والطاقة الجديدة والمتجددة والعديد من التخصصات الجديدة التى يحتاجها سوق العمل، ويمكن للطلاب الدخول على المواقع الإلكترونية لكل جامعة، ويطلع على كافة التخصصات.

وأردف: "نحن نركز على سوق العمل، وننصح الطلاب بالتركيز على سوق العمل، والعالم بأكمله في تحول رقمي، ويجب تغيير فكرتنا من التخصصات التقليدية، ونتجه إلى التخصصات الحديثة، وكافة المعلومات متاحة أمام الطلاب على مواقع الجامعات".

وأكمل: "لدينا 6 جامعات أجنبية في العاصمة الإدارية، وتمنح شهادات من الجامعة الأول، وكافة تلك الجامعات ستعمل في العام الدراسي الجديد، والأسعار في المتناول وعلى الطلاب متابعة مواقعها الإلكترونية لأنها تقدم منح مهمة للطلاب".