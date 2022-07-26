انتهاء تجهيزات مبنى العيادات الخارجية الجديد بمستشفى جامعة بنى سويف

جدة - نرمين السيد - أعلن عاطف مرسى عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة بنى سويف، اليوم الثلاثاء، اكتمال التجهيزات النهائية لمبنى العيادات الخارجية الجديد على أحدث نظم العيادات.





وأوضح عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة بنى سويف -فى تصريح صحفى- أن المبنى منفصل تماما عن المبنى الرئيسى للمستشفى بتكلفة وصلت سبعة ملايين جنيه ويتكون من ثلاثة أدوار ويضم 30 عيادة تشمل جميع التخصصات بالمستشفى ويستوعب جميع مرضى الخدمات الطبية الخاصة مثل قياس السمع والتخاطب واختبارات الذكاء والأشعة العادية ومعمل تحليل.

وأكد أن التطوير جاء على خلفية إنشاء مستشفى للطوارئ مكان العيادات الخارجية القديمة الملحقة بالمستشفى على أن تضم مستشفى الطوارئ دورين لحجز مرضى الطوارئ بالإضافة إلى عمليات الطوارئ وغرف الاستقبال.

بدوره، أكد الدكتور محمد شعبان المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة بنى سويف أنه سيتم افتتاح وتشغيل العيادات الجديدة خلال أسبوعين بعد الانتهاء من فرشها وتجهيزها، وأن فكرة إنشاء المبنى جاءت بعد الزيادة الملحوظة فى عدد المرضى المترددين يوميا على العيادات الخارجية والتكدس الذى كان ملحوظا لذلك كانت هناك ضرورة للتفكير بإنشاء مبنى جديد للعيادات يستوعب هذا الزيادة ويسهل الكشف على المرضى.