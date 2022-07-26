أول رد من زراعة القاهرة على البحث المنشور بشأن «اللحوم المغشوشة»

جدة - نرمين السيد - قال عميد كلية الزراعة بجامعة القاهرة، الدكتور سامح عبد الفتاح، إن البحث المنشور فى عدد من المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعى، تحت عنوان "وجود لحوم مغشوشة فى مجموعة من الأطعمة المجمدة"، لا علاقة لكلية الزراعة به، مؤكدا أن البحث لم يصدر رسميا فى أية دورية علمية تابعة للكلية أو الجامعة أو فى أية تقارير رسمية عن الكلية.





وأكد الدكتور سامح عبدالفتاح فى تصريح، اليوم الثلاثاء، أن الكلية غير مسؤولة عما نشر فى المواقع الإلكترونية، وأنه لا يوجد أطباء يعملون بالكلية كما ذكر الخبر، مشددا على عدم مسؤولية الكلية عن مضمون البحث. وأهابت جامعة القاهرة بالجمهور عدم الانسياق وراء كل ما ينشر من أخبار ومعلومات على مواقع التواصل الاجتماعى، كما تهيب الجامعة بالمواقع الإخبارية الرجوع إلى المكتب الإعلامى الرسمى للتأكد من مدى صحة أية معلومة.

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