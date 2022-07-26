نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنا.. تنسيق المعهد الفني للقوات المسلحة 2022 ورابط التقديم tansiq.mod.gov.eg في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتعرف معكم على تنسيق المعهد الفني للقوات المسلحة 2022، حيث زاد البحث بين الطلاب سواء من الحاصلين على الثانوية العامة أو الثانوية الأزهرية وأيضا للدبلومات الفنية عن كل ما يخص بالتقديم في الكليات العسكرية على سبيل المثال الكلية الحربية، ومن ضمن الكليات والمعاهد العسكرية التي يبحث عنها الطلاب المعهد الفني للقوات المسلحة 2022، وسنعطيكم في هذا المقال نبذه عن الدراسة في المعهد، ومؤشرات تنسيق المعهد لهذا العام، والرابط الرسمي لتقديم البيانات الأولية قبل التوجه إلى مكتب التنسيق لسحب الملفات، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين.

تنسيق الكليات العسكرية 2022

وقد تم عمل مؤتمر صفحي في يوم أمس الاثنين الموافق 25 يوليو 2022، تم التصديق فيه عن قبول دفعة جديدة في كليات ومعاهد وزارة الدفاع التابعة للقوات المسلحة المصرية مصنع الرجال من قبل وزير الدفاع محمد زكي، حيث سيتم قبول دفعة جديدة من خريجي الثانوية العامة والدبلومات الفنية، والثانوية الأزهرية، وكذلك خريجي الجامعات الحكومية والخاصة.

ومن هنا بدأت عمليات البحث عن الكليات العسكرية المختلفة، كالطب العسكرية، والكلية الحربية، والمعهد الفني للقوات المسلحة، وسنتابع معكم أعزائنا المتغابعن شروط التقديم في المعهد، والذي يوجد له شروط خاصة إلى جانب الشروط العامة، وهذا ما تم الإعلان عنه في موقع وزارة الدفاع بشيء من التفصيل، وسنعطيكم في هذا المقال النقاط التي تهمكم باختصار، فتابعو ثقفني.

المعهد الفني للقوات المسلحة

وسنعطيكم نبذة مختصرة عن المعهد الفني، والذي تم إنشاؤه عام 1968 في عهد الرئيس جمال عبدالناصر، ويتم في المعهد تأهيل الطلاب وإعدادهم للعمل كضباظ فنيين، وهم لهم دور كبير في القوات المسلحة المصري، وهذا في المجالات التالية:

الاستخدام الفني.

الصيانة.

الإصلاح.

الإمداد الفني.

النجدة والإخلاء.

التدريب الفني.

وقد تابعنا معكم أيضا تنسيق كلية الشرطة 2023، فتابعوا القراءة حتى النهاية.

شروط القبول بالمعهد الفنى العسكري 2022

وقد تم الإعلان عن عدة شروط القبول العامة وخاصة في معهد القوات المسلحة، وهذه الشروط نتابعها معكم وجاءت كالآتي:

أن يكون المتقدم ووالديه وأجداده مصريين.

ألا يزيد سن المتقدم عن 21 سنة في شهر أكتوبر القادم و 22 سنة لخريج الثانوية الصناعية نظام 5 سنوات.

حسن السير والسلوك، وألا يمتلك في السجل الخاص به أي عقوبة جنائية أو حكم يمس الشرف أو الأمانة.

ألا يكون متزوج، ويتعهد بعدم الزواج أثناء فترة دراسته في المعهد.

اجتياز اختبارات القبول (الكشف الطبي، اللياقة البدني، قفزة الثقة، اختبار السمات، كشف الهيئة).

أن يكون حاملا لشهادة الثانوية العامة (علمي)، أو الثانوية الأزهرية (علمي).

(علمي). أو للدبلومات الفنية الصناعي نظام 3 سنوات أو 5 سنوات من المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم المصرية وهذا في القسم الميكانيكا والكهرباء.

المعهد مدة الدراسة به سنتين، ويتخرج الطالب منه برتبة ملازم فني.

تنسيق المعهد الفني للقوات المسلحة 2022

وأما بالنسبة للتنسيق، فلا نتوقع أن يختلف تنسيق هذا العام فور الإعلان عنه عن العام الماضي، وخاصة أن دفعة هذا العام من دفعة التابلت، والكليات العسكرية لا تغير نسب القبول الخاصة بها في أغلب السنوات، حيث كانت نسب القبول في المعاهد والكليات العسكرية في مصر لطلاب الثانوية لم يتغير قبل نظام التابلت لعدة سنوات، وقد تغير العام الماضي مع نظام التابلت.

وكان تنسيق المعهد الفني العسكري العام الماضي كما يلي:

النسبة المئوية 55 بالمئة لجميع الشهادات بالأعلى، ويجب استيفاء الشروط المذكورة.

رابط التقديم على المعهد الفني للقوات المسلحة 2022

ويجب على الطالب تقديم بياناته الأولية عبر موقع مكتب تنسيق الكليات والمعاهد العسكرية الرسمي التابع لوزارة الدفاع المصرية، والذي سنترك لكم رابطه بالأسفل، وهذا عبر متابعة هذه الخطوات:

الانتقال إلى موقع مكتب التنسيق عبر رابط التقديم tansiq.mod.gov.eg .

. عند فتح التقديم اختر خريجي الثانوية (العامة، الأزهرية، الدبلومات).

بعدها تختر المعهد الفني بالقوات المسلحة.

ادخل بياناتك الأساسية المطلوبة والتي منها الرقم القومي لك ولولي الأمر ونسبة النجاح.

قم بتقديم الاستمارة عبر النقر على أيقونة حفظ، واطبع الاستمارة.

واحتفظ بالاستمارة حيث ستذهب بها وقت سحب الملفات.

وعند سحب الملفات سيقوم الطالب بدفع مصاريف الملف، والحصول على موعد عمل الاختبارات الخاصة بالكشف الطبي والبدني.

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